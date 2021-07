Pekka Rinne päättää komean NHL-uransa – "Olen ollut yli 15 vuoden ajan uskomattomalla, elämää muuttavalla matkalla"

Helsinki/Nashville

Jääkiekkomaalivahti Pekka Rinne päättää NHL-uransa, kertoi Nashville Predators verkkosivuillaan. Rinne, 38, pelasi Nashvillen organisaatiossa kaudesta 2005–2006 lähtien, eikä hän edustanut urallaan muita NHL-seuroja.

Kempeleestä kotoisin oleva Rinne kuuluu Predatorsin nuoren seurahistorian merkittävimpiin pelaajiin, ja hän johtaa lähes kaikkia joukkueen maalivahtitilastoja. Suomalainen pelasi Predators-paidassa runkosarjassa kaikkiaan 683 NHL-ottelua saalistaen yhteensä 369 voittoa ja 60 nollapeliä.

Rinne on NHL:n suomalaismaalivahtien tilastokärki pelattujen otteluiden, voittojen ja nollapelien määrässä.

– Olen ollut Nashville Predatorsin kanssa yli 15 vuoden ajan uskomattomalla, elämää muuttavalla matkalla, joka on vienyt minut useampaan paikkaan kuin olisin koskaan voinut kuvitella ja joka on antanut minulle enemmän kuin olisin koskaan voinut toivoa. Tämä päätös ei ollut helppo, mutta tiedän, että se on oikea oikeaan aikaan, Rinne sanoi.

Rinne kiitti urallaan saamastaan tuesta perhettään, Erika-vaimoaan, Predatorsin seuraväkeä, joukkuetovereitaan ja suomalaisia juniorivalmentajiaan.

– Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, olen kiitollinen Nashvillen ihmisistä. Jokainen teistä auttoi minua kasvamaan mieheksi, isäksi ja ihmiseksi, joka olen tänään, Rinne kiitti.

Kertaalleen NHL:n paras

Rinne sai NHL:n parhaalle maalivahdille myönnettävän Vezina Trophy -palkinnon kaudella 2017–18. Suomalainen oli Vezina-ehdokkaana myös vuosina 2011, 2012 ja 2015.

Kaudella 2016–2017 Rinne oli johdattamassa Nashvillea sen seurahistorian ensimmäisiin NHL-finaaleihin, joissa Pittsburgh Penguins oli kuitenkin vahvempi voitoin 4–2.

Rinne pelasi kaksi viimeistä NHL-kauttaan kakkosvahtina, kun pitkään suomalaiskonkarin opissa ollut Juuse Saros nousi joukkueen ykkösvahdiksi. Päättyneellä NHL-kaudella Rinne pelasi 24 ottelua.

Kauden jälkeen Rinne valittiin King Clancy Memorial Trophy -palkinnon voittajaksi. Palkinto jaetaan pelaajalle, joka on osoittanut johtajan ominaisuuksia jäällä sekä sen ulkopuolella ja tehnyt merkittävää humanitaarista työtä omassa yhteisössään.

Suomen maajoukkuepaidassa 195-senttinen Rinne on voittanut MM-hopeaa keväällä 2014.