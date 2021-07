Tampa Bay kaatoi Montrealin ja juhlii toista peräkkäistä Stanley Cupia – Montrealin suomalaistriolle karvas pettymys

Tampa Bay / Helsinki

Hallitseva mestari Tampa Bay Lightning on voittanut jälleen jääkiekon NHL:n mestaruuden Stanley Cupin. Tampa Bay kaatoi Montreal Canadiensin 1–0 ja voitti ottelusarjan 4–1.

Mestaruus on floridalaisjoukkueelle toinen peräkkäinen. Tampa Bayn voittomaalin ratkaisevassa viidennessä finaalissa teki Ross Colton. Viidennen finaalin ainoa maali syntyi ottelun toisessa erässä David Savardin ja Ryan McDonaghin syötöistä.

Viidennessä finaalissa Montrealin suomalaispelaajista Joel Armia pelasi karvan alle kymmenen minuuttia ja turkulaislähtöinen Artturi Lehkonen reilut 13 minuuttia. Kolmas suomalaispelaaja Jesperi Kotkaniemi ei pelannut ottelussa lainkaan, kuten ei myöskään edellisessä osaottelussa Montrealissa.

Finaalisarjassa Tampa Bay voitti kolme ensimmäistä finaalia, mutta hävisi neljännen finaalin Montrealissa. Näin ratkaiseva viides finaali pelattiin Tampa Bayn kotihallissa, jossa sitä seurasi 18 000 katsojaa.

Mestaruus oli Tampa Baylle sen seurahistorian kolmas. Ensimmäisen mestaruuden Tampa Bay voitti kesällä 2004.

NHL:n pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin Tampa Bayn venäläismaalivahti Andrei Vasilevski, joka huipensi kautensa nollapeliin ratkaisevassa finaaliottelussa. Hän oli pudotuspeleissä huikeassa vireessä naulaten 23 otteluun viisi nollapeliä torjuntaprosentin ollessa 93,70.

– Luulenpa meidän pitävän itsestäänselvyytenä sitä, kuinka hyvä hän todella on. Hän on todistanut sen usean vuoden ajan ja on vasta alussa, Tampa Bayn päävalmentaja Jon Cooper kehui 26-vuotiasta maalivahtiaan NHL:n verkkosivuilla.

Myös pudotuspelien pisterohmu ja koko runkosarjan missannut Nikita Kutsherov (8+24=32) liittyi Vasilevskin kehujiin.

– "Vasy" oli erinomainen. Olen kertonut hänelle joka päivä, että olet MVP (arvokkain pelaaja) ja paras pelaaja. Jatkan sitä. Hän on paras. Hän piti meidät pelissä ja pelasi vielä yhden nollapelin. Se on merkittävä asia. En voi sanoa enempää, Kutsherov kehui.

Tampa Bayn kolmosmaalivahti on suomalainen Christopher Gibson, mutta hän ei saa nimeään mestaruuspokaaliin, koska ei pelannut finaalisarjassa minuuttiakaan. Gibsonin rooli jäi muutenkin hyvin pieneksi hänen pelattuaan vain kaksi ottelua runkosarjassa.

Menneinä vuosikymmeninä dynastiat ja peräkkäiset mestaruudet olivat tavallisia NHL-jäillä, mutta 1980-luvun jälkeen vain neljästi joukkue on pystynyt uusimaan mestaruuden seuraavalla kaudella.

Pittsburgh Penguins voitti 1991 ja heti perään 1992, Detroit Red Wings 1997 sekä 1998 ja Pittsburgh 2016 sekä 2017. Torstain vastaisena yönä varmistuneen mestaruuden myötä Tampa Baysta tuli vasta neljäs joukkue, joka on yltänyt tuplamestariksi 30 viime vuoden aikana.

Historian lehdet havisivat myös siinä, kun Tampa-hyökkääjä Pat Maroon voitti kolmannen peräkkäisen mestaruutensa. Hän nosti pokaalia St. Louis Bluesissa kaksi vuotta sitten, siirtyi sen jälkeen Tampa Bayhin ja kartutti mestaruussaldoaan kahdella.

– On vaikeaa voittaa. Olen ollut onnellisessa asemassa, koska olen kuulunut hyviin joukkueisiin ja hommat ovat rullanneet. On vaikeaa voittaa peräkkäiset mestaruudet ja olla osa sellaista ryhmää. Tämä on erityistä ja mahtavaa, Maroon iloitsi.

NHL:n verkkosivujen mukaan yksittäinen pelaaja ylsi kolmeen peräkkäiseen mestaruuteen viimeksi 1980-luvun alussa. Tuolloin New York Islanders rohmusi lopulta peräti neljä mestaruutta peräkkäin, ja runkomiehistä osa oli mukana jokaisessa.