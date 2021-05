Leijonissa kokemusta ja nuoruutta – MM-valinnat eivät aiheuta huutomyrskyä

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-pelaajavalinnat ovat jokakeväinen kansanäänestys, jonka osallistumisprosentti on tavannut huidella huippulukemissa. Koronatilanteen ehdoilla tehdyt pelaajavalinnat eivät tänä vuonna aiheuta huutomyrskyä.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen julkistivat lauantaina Tshekin Prahassa EHT-kauden jälkeen 28 pelaajan nimilistan, jolle on perustelut. Jossittelullekin on sijansa, mutta poikkeuksellisessa maailmantilanteessa on tärkeintä, että MM-turnaus ylipäätään pelataan koronan arvokisoista tyystin putsaaman vuoden 2020 jälkeen.

Jalosella ja Lehtisellä on tukevana selkänojanaan menestystä lähimenneisyydessä. Kaksi vuotta sitten Slovakiassa sensaatiomaisesti maailmanmestaruuden voittaneessa MM-joukkueessa oli siltä kaudelta NHL-ottelukokemusta vain kahdella pelaajalla.

Myös nyt NHL-avut ovat vähissä.

– Fiilinki on, että on erittäin hyvä joukkue jalkeilla, nälkäinen ja motivoitunut. Joukkue on sekoitus kokemusta, vähän nuoruuden intoa ja ensikertalaisuutta, Jalonen kertoi Jääkiekkoliiton videotallenteella.

MM-pelaajista kahdeksan on vuoden 2019 maailmanmestareita. Arvokisojen ensikertalaisia on 14.

– Kahdeksan maailmanmestaria tuo vahvan rungon tälle joukkueelle ja ymmärrystä siitä, mitä voittaminen vaatii, Jalonen sanoi.

Keskushyökkääjät Petri Kontiola, 36, ja ensikertalainen Anton Lundell, 19, kuuluvat kisajoukkueeseen. Kontiola on pelannut Leijonissa arvokisoissa viimeksi Etelä-Korean talviolympialaisissa 2018.

NHL:stä tulevat Los Angeles Kingsin puolustaja Olli Määttä ja Buffalo Sabresin hyökkääjä Arttu Ruotsalainen.

Leijonien GM Jere Lehtinen iloitsi, että mukana on viimeisenä uutena nimenä kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Määttä.

– Hienoa saada Olli mukaan kisoihin, Lehtinen sanoi.

Suomi hävisi EHT-päätösottelussaan Ruotsille 2–3. Kun torstaina huipussaan olleen tehokkuuden ansiosta Leijonat kukisti Venäjän 4–1, Ruotsia vastaan oli tukkoisempaa.

Viime vuodenvaihteessa alle 20-vuotiaat MM-pronssille johtanut HIFK:n Lundell avasi lauantaina maalitilinsä miesten maajoukkueessa. Hänen 1–1-ylivoimatasoituksensa syntyi toisessa erässä terävällä laukauksella.

Lundell osoitti oivaa kuntoa jo viime helmikuussa Ruotsin EHT-turnauksessa, mutta sen jälkeen sairastettu korona herätti kysymyksiä pelikunnosta.

– Kun korona iski jo helmikuun puolivälissä, olin varma, että ehdin vielä tällä kaudella pelaamaan. Pitää olla kiitollinen, että pääsee pelaamaan, hyvät MM-näytöt antanut Lundell sanoi Ruotsi-ottelun aattona.

Leijonien kivijalka MM-jäällä on pitävä puolustus. Sen varaan laskettiin kaksi vuotta sitten MM-Slovakiassakin, mutta myös hyökkäys kasvoi mittaa, kun ratkaisijoiksi astuivat kapteeni Marko Anttila ja NHL-siirtoaan varmistellut Kaapo Kakko.

– Hyvin puolustava ja taisteleva joukkue. Pikkuisen meidän pitää saada hyökkäyspeliä paranemaan, kiekollista rohkeutta ja uskallusta, päävalmentaja Jalonen näki.

Suomi kohtaa MM-avauksessaan Riiassa ensi lauantaina Yhdysvallat. Suomen joukkue on tiistaihin saakka karanteenissa hotellihuoneissa.

Katso video, päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen kommentoivat Leijonien MM-ryhmää.