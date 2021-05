TPS muokkaa maalivahtiosastoaan toiseen Lukko-finaaliin – Karejev palaa yllättäen torjuntavuoroon

TPS vaihtaa yllättäen maalivahtiaan kello 17 Raumalla käynnistyvään Liigan välierien toiseen kohtaamiseen. Perjantaina 35 torjuntaa TPS:n 4–1-voitossa kirjannut Karri Rämö aloittaa kakkosmaalivahtina loukkaantumisestaan toipuneen Andrei Karejevin kantaessa tällä kertaa vastuun.

Kyseessä lienee puhtaasti Rämön lepuutusvuoro, sillä kokenut maalivahti on ollut erittäin kovassa vireessä torjuen TPS:lle neljä peräkkäistä voittoa. Rämön torjuntaprosentti viidessä pudotuspelissä on huima 93,96, jolla hän on kirkkaasti pudotuspelikevään paras maalivahti.

Mystisestä vammasta kärsinyt Karejev torjui kaikki viisi puolivälieräpeliä Pelicansia vastaan torjuntaprosentin oltua 88,57. Välieräsarjassa HIFK:ta vastaan TPS:n kakkosmaalivahtina toimi nuori Emil Vuorio, joka ei ole vielä edustuksessa debytoinut.

Kenttäpelaajien osalta TPS lähtee peliin samoin ketjukoostumuksin kuin perjantain avausotteluun. Petteri Wirtanen on edelleen sivussa, ja hänen tilallaan nelosketjun keskushyökkääjänä nähdään Aarne Intonen.

Puolustaja Eemil Viron tilanne eilisessä ottelussa ei johtanut jatkotutkintaan. Nuorelle pakille tuomittiin toisessa erässä pelirangaistus Kristian Pospisiliin kohdistuneesta polvitaklauksesta, mutta Viro nähdään tänään jälleen tositoimissa. Lukolta on pelikiellossa kakkosketjun Pospisil, joka törttöili perjantaina useampaan otteeseen. Hänen paikkansa kokoonpanossa ottaa Toni Koivistoinen.