Eurajoen Lätkän alle 12-vuotiaiden jääkiekkojoukkueen harjoituksissa on 26.3. tapahtunut joukkoaltistus, josta on saatu tieto sunnuntaina. Altistuneita lapsia on 19 ja aikuisia kaksi.

Kessoten tartunnanjäljitys on yhteydessä altistuneisiin sunnuntai-illan aikana. Altistuneet asetetaan 14 vuorokauden karanteeniin.