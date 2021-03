Antti Virtanen jatkaa Tuton peräsimessä – turkulaisseura kierrättää valmennustaan ja vahvistaa organisaatiotaan

Viime viikonloppuna Mestiksen repaleisen runkosarjan päätöspelinsä pelannut Tuto jatkaa myös ensi kaudella Antti Virtasen komennossa. Virtanen aloitti turkulaisseuran päävalmentajana kaudella 2019–20, joten syksyllä alkava kausi on miehen kolmas Tuton luotsina. Tuto valmistautuu Virtasen johdolla parhaillaan ensi viikolla käynnistyviin pudotuspeleihin, jotka turkulaisseura aloittaa villi kortti -kierrokselta.

– Takana on kaksi rikkonaista kautta, joista kuitenkin olemme saaneet kerättyä paljon kokemusta. Paljon on vielä kuitenkin opittavaa ja koettavaa. Tuto on paras mahdollinen paikka niiden kartuttamiseen, koska myös organisaatio uudistaa vahvasti toimintatapojaan ja haluaa profiloitua nuorten uralla eteenpäin menevien pelaajien ja valmentajien kasvualustaksi, Virtanen sanoo seuran tiedotteessa.

Virtasen johtamassa valmennustiimissä jatkavat maalivahtivalmentaja Kim Törnström ja valmentaja Jouni Virpiö. Virpiö vastaa jatkossa myös joukkueenjohtajan ja urheilukoordinaattorin tehtävistä. Uutena jäsenenä ryhmään liittyy Tommi Elomo, joka toimi kuluneella kaudella U20-joukkueen päävalmentajana. Elomon siirtyessä edustusjoukkueen valmennukseen ottaa Kim Wikström vetovastuun Nuorten SM-sarjassa pelaavasta Tuton U20-joukkueesta. Hänen aikaparinaan toimii Sven Sirkel. Kaksikko toimi hiljattain päättyneellä kaudella Tuton alle 18-vuotiaiden joukkueen valmentajina.

Tuto Hockey Oy: toimitusjohtaja Dani Aavinen on tyytyväinen tuttujen valmentajien jatkaessa seuran palveluksissa.

– Koronahaasteista huolimatta meillä on ollut organisaatiossa erinomainen yhteishenki ja innostunut yhdessä tekemisen ilmapiiri jo pidemmän aikaa. Siksi olikin selvää, että haluamme säilyttää tämän positiivisen ja eteenpäin katsovan ilmapiirin tekemällä vain vähän hienosäätöä valmennuskokonaisuuteen, Aavinen kertoo tiedotteessa.

Riitta Salmi Miikka Laaksonen (vas.), Antti Virtanen ja Jouni Virpiö jatkavat kaikki myös ensi kaudella Tuton valmennuksessa. Virtanen luotsaa edelleen päävalmentajana Mestiksessä pelaavaa edustusjoukkuetta. Virpiö ottaa vastuulleen valmentajan ominaisuudessa myös edustuksen joukkueenjohtajan tehtävät. Laaksonen puolestaan hyppää yksilölliseksi valmentajaksi.

Tuto kertoi tiistaina vahvistavansa taustaorganisaatiotaan, kun sen kehitysjohtajana ja laatupäällikkönä aloittaa Kai Jansson.

Janssonin tehtävä on edistää ja valvoa Tuton viime kesänä julkaisemaa urheilustrategiaa. Käytännössä hän toimii valmennuksen sparraajana ja luo urheilutoiminnoille eräänlaisen laatukäsikirjan. Sen avulla on tarkoitus nostaa päivittäinen toiminta uudelle tasolle siten, että pelaajien, joukkueiden ja valmentajien kehitystä voidaan mitata useilla eri mittareilla.

– Olen innoissani tarttumassa uuteen haasteeseen. Minua koukutti ensimmäisestä tapaamisesta alkaen tehtävässä Tuton uusi urheilustrategia. Tavoitteenamme on luoda ensiluokkainen toimintaympäristö nuorille pelaajille ja tätä kautta kasvattaa pelaajia kohti ammattilaisuutta.

– Tämä on kunnianhimoinen projekti, jossa on mahtavaa olla mukana. Osan ihmisistä olen jo tavannut ja ensikosketuksen perusteella tämä ryhmä tulee samaan asioita aikaiseksi, Jansson kertaa.

Edelliset kaksi kautta edustuksen valmennustiimissä toiminut Miikka Laaksonen toimii jatkossa puolestaan seurassa yksilövalmentajana. Käytännössä hän tuo päivittäiseen harjoitteluun lisää voimavaroja. Tämä tulee mahdollistamaan entistä vahvemmin yksilökohtaista valmentamista pelaajille kauden aikana.