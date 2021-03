Kokenut olympiakävijä Terhi Mertanen luotsaa TPS:n kiekkonaisia seuraavat kaksi vuotta

Terhi Mertanen on palkattu päätoimiseksi naisten joukkueen päävalmentajaksi ja sopimus kattaa kaksi seuraavaa kautta. Päätoimisuuden mahdollistaa sekä HC TPS:n että Nuorten olympiavalmennuksen tuki. Ensi kauden valmistelut ”Temppa” aloittaa jo kevään aikana.

– On laimeaa sanoa, että olen innoissani, koska kaikki aina sanovat niin, mutta olen kyllä tällä hetkellä todella innoissani. Näen suuria mahdollisuuksia turkulaisessa naisjääkiekossa ja on suuri kunnia päästä rakentamaan tulevaisuutta mustavalkoisissa, hehkuttaa 39-vuotias Mertanen.

Mertanen on itse urallaan edustanut Joensuun Kiekko-Karhuja, Kuopion KalPaa, Espoon Bluesia, Oulun Kärppiä ja ZSC Lions Zurichia. Pelipaikaltaan joensuulaislähtöinen nelinkertainen Suomen ja kaksinkertainen Sveitsin mestari on puolustaja.

– Minulla on suuri arvostus Turun Palloseuraa kohtaan, ja on iso kunnia päästä mukaan rakentamaan turkulaista jääkiekkoa. Minut on palkattu päävalmentajaksi, mutta haluan myös viedä kokonaiskuvaa eteenpäin. Tyttökiekon kehittäminen Turun alueella on tärkeä kehityskohde, johon haluan panostaa.

Mertanen on edustanut Suomen naisten jääkiekkomaajoukkuetta kolmissa olympialaisissa (Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010) sekä neljissä MM-kilpailuissa. Mertanen on voittanut pronssia Vancouverin olympialaisissa 2010 sekä MM-kilpailuissa 2004 ja 2011.

Kokenut kiekkoilija on valmentanut viimeiset kaksi vuotta Rovaniemellä. Peliuran lisäksi Mertanen on kouluttautunut liikunnanohjaajaksi (Degree Programme Vierumäki).

– Moni miespelaaja on jo pitkään treenannut ja kehittänyt itsensä maailman huipulle Turussa, jossa on paljon tietoa, taitoa ja osaamista. Uskon, että jatkossa myös naispelaajilla on mahdollisuus kehittyä Suomen ja kansainvälisen kiekon huipulle Turussa.

– Lisäksi TPS:n organisaatiosta huokui tahtotila lähteä tukemaan naisten jääkiekkoa uudella tavalla, summaa Mertanen.