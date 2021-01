NHL:n toiseksi vanhin suomalaispelaaja Mikko Koivu, 37, tekee debyyttinsä uuden seuransa Columbus Blue Jacketsin paidassa Suomen aikaa varhain ensi yönä, kun ohiolaisjoukkue saa kotikentällä vastaansa Florida Panthersin täkäläistä aikaa kello 2 alkavassa ottelussa.

Koivu on ollut sivussa alkukauden kuudesta ottelusta koronakaranteenin vuoksi, mutta sittemmin hän on päässyt liittymään joukkueen mukaan. Koivu kuului alkukaudella yli kymmenen pelaajan joukkoon, joka joutui jäämään sivuun Columbuksen joukkueharjoituksista, mutta hänen mahdollisesta koronatartunnastaan ei ole kerrottu julkisuuteen.

TPS-kasvatille kyseessä on historiallinen ottelu, sillä pitkällä NHL-urallaan hän on edustanut toistaiseksi ainoastaan Minnesota Wildia. Peräti 11 kautta Minnesotan kapteenina pelannut Koivu tahkosi Wildin riveissä huimat 1 028 runkosarjaottelua 15 sesongin aikana.

Loppusyksyllä TPS:n kanssa harjoitellut Koivu solmi täksi kaudeksi kattavan sopimuksen Columbuksen kanssa.

Blue Jacketsissa Koivu pääsee jossain vaiheessa pelaamaan maalitykki Patrik Laineen kanssa, joka siirtyi joukkueeseen lauantaina.

Laine ei ole vielä harjoitellut joukkueen mukana, mutta lähipäivinä Columbuksen vahvuuteen saapuvan maanmiehen vahvuudet ovat Koivulla hyvässä tiedossa.

– Tiedämme hänen lahjansa hyökkäyspäässä ja laukauksen, jonka hän omaa. Mutta asia, josta pidän hänessä on eniten, on se, että hän välittää joukkueestaan ja haluaa todella voittaa. Se on ensimmäinen asia, jota katsot joukkuekaverissasi, Koivu kehui Blue Jacketsin lehdistötilaisuudessa.