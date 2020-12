Jääkiekkoliiga jatkaa pelejä ilman yleisöä – pelaajilla käytössä kokovisiiri

Joulukuun alussa tauolle jäänyt Jääkiekkoliiga jatkaa pelejään ilman yleisöä ensi viikolla 16. joulukuuta alkaen. Joulukuussa pelataan kaikkiaan 15 ottelua.

–Tilanne alkoi käydä haastavaksi myös tavoitteeksi asetetun täyden runkosarjan pelaamisen osalta, joten aloimme kartoittaa seurojen kanssa mahdollisuutta pelata muutamia otteluita ilman yleisöä. Tämä ratkaisu tukee sarjaohjelman läpiviemistä sekä myös mahdollistaa kannattajille sarjan seuraamisen ilman pidempiä taukoja. Selvitämme vielä areenakohtaisesti mahdollisuutta pitää otteluiden aikana ravintolatoimintoja rajoitetusti auki, kommentoi Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi Liigan verkkoisivuilla.

–Raskaan alkukauden jälkeen halusimme kuitenkin pyhittää joulunajan läheisillemme ja jatkamme pelaamista vasta tapaninpäivän jälkeen, Kallioniemi jatkaa.

Liiga jatkuu tammikuun alussa porrastetusti alueellisten rajoitustoimenpiteiden mukaisesti. Joulukuun pienemmästä ottelumäärästä johtuen runkosarjaa tullaan pelaamaan vielä huhtikuun puolella. Liiga julkaisee tammikuun otteluohjelman heti rajoitustoimenpiteiden selvittyä.

TPS pelaa joulukuussa kaksi ottelua, Pelicans–TPS 16. joulukuuta ja TPS–Ässät 18. joulukuuta.

Otteluissa otetaan käyttöön niin sanotut kokovisiirit. Kokovisiirien arvioidaan vähentävän pisara-altistusta ja sen käytöllä pyritään välttämään karanteeneja altistustilanteissa.

– Kaikkien toimenpiteiden tarkoitus on pyrkiä minimoimaan riskejä otteluiden aikana. Nojaamme vastuullisten lääketieteen asiantuntijoiden näkemyksiin, ja tehdyt päätökset perustuvat THL:n lääkäreiden sekä infektiolääkäreiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Yhteinen avaintavoitteemme on luoda kokonaisuus, joka on sekä mahdollisimman turvallinen että mahdollistaa kauden jatkamisen, Kallioniemi kommentoi Liigan eilisessä tiedotteessa.