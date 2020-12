Suomen jääkiekon A-maajoukkueen kausi jatkuu ensi viikolla, jolloin edessä on miesten kauden toinen Euro Hockey Tourin turnaus. Suomen joukkue Moskovassa pelattavaan Channel One Cupiin on koottu SM-liigan kanssa sovitulla tavalla muualla kuin kotimaassa pelaavista pelaajista. Mukana ei ole yhtään marraskuussa Helsingin turnauksessa mukana ollutta kiekkoilijaa.

Moskovaan matkaa 18 KHL-kiekkoilijaa, seitsemän pelaajaa Ruotsin Liigasta (SHL) ja kolme Sveitsin pääsarjasta (NLA).

– Meillä on jalkeilla kova ja laadukas joukkue, mukana on vain kolme ensikertalaista, Janne Juvonen, Robert Leino ja Otso Rantakari. Vain muutama pelaaja ei henkilökohtaisen syiden vuoksi päässyt tällä kertaa mukaan, mutta käytännössä koossa on lähes se ryhmä, jota lähdimme tavoittelemaan, päävalmentaja Jukka Jalonen luettelee Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Joukkueeseen kuuluvat TuTossa ja TPS:ssa jääkiekko-oppinsa saanut puolustaja Niklas Friman, ja viime kaudella TPS:ää edustanut pakki Tony Sund.

Joukkueet kokoontuvat Moskovaan maanantaina 14. joulukuuta. Karjala-turnauksen tavoin kaikki EHT-turnaukset pelataan tällä kaudella kokonaisuudessaan läpi turnauksen pääpaikassa, jolla minimoidaan joukkueiden matkustamista ja mahdollistetaan kuplajärjestelyt.

– Järjestelyt ovat käytännössä vastaavat kuin Karjala-turnauksessa. Eli meillä on selkeät ohjeet matkustamiseen ja testaukseen liittyen ja turnausajan toimimme hotellin ja areenan kattavassa ”kuplassa” ilman ulkopuolisia kontakteja, GM Jere Lehtinen kertoo.