Nuorten Leijonien MM-ehdokkaat Edmontonin kisoihin valittiin – mukana peräti viisi TPS-pelaajaa

Suomen MM-ehdokkaat vuodenvaihteessa Kanadan Edmontonissa pelattaviin nuorten MM-kisoihin on valittu. Lopullinen joukkue nimetään lauantaina 12. joulukuuta, kun pelaajat ovat käyneet läpi karanteenin ja kolmen koronatestin sarjan. Ehdokasryhmässä on vahva turkulaisedustus, sillä mukana on viisi TPS:n pelaajaa; Valtteri Pulli, Ruben Rafkin, Eemil Viro, Mikael Pyyhtiä ja Juuso Pärssinen. Lisäksi ehdokkaiden joukossa ovat Tutossa Mestistä pelanneet Tapparasta lainalla pelaavat Kari Piiroinen, Petteri Puhakka ja Kasper Simontaival.

– Koronatilanteesta johtuen olemme tässä vaiheessa koonneet ehdokasryhmän, johon kuuluu viisi maalivahtia, kymmenen puolustajaa ja 16 hyökkääjää. Lopullinen joukkue kootaan ensi viikolla, kun tiedämme varmasti ketkä pelaajat ovat käytettävissä viimeisten koronatestien jälkeen, päävalmentaja Antti Pennanen kertoo jääkiekkoliiton tiedotteessa.

– Joukkueessa on monipuolisesti erilaisia taitoja. Olemme myös halunneet korostaa, että olemme sitoutunut ja yhtenäinen joukkue - pelaajat ja johtoryhmä ovat halukkaita tekemään ilmaiset asiat hyvin menestymisen eteen.

Lopullisen joukkueen koko on kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää eli karanteenin jälkeen joukosta tippuu kuusi pelaajaa.

– Osa pelaajista joutuu näin ollen jäämään Suomeen ja haluan jo tässä vaiheessa kiittää pelaajia sitoutumisesta maajoukkuetoimintaan. Yhtä lailla haluan kiittää seuroja ja ennen kaikkea valmentajia heidän tuestaan maajoukkueelle ja sille, että he mahdollistavat ja tukevat pelaajien karanteeniajan harjoittelua. Tulemme siis ensi viikon harjoittelemaan pienryhmissä ja tällä pienennämme riskiä sairastua, Pennanen kiittää hyvästä yhteistyöstä.

Nuorten Leijonien MM-kisoja edeltävä karanteeni alkaa jo itsenäisyyspäivänä. Kuuden päivän karanteenin ja kolmen koronatestin jälkeen joukkue kokoontuu lauantaina 12.12. Helsinkiin, matka kisapaikalle Edmontoniin jatkuu päivää myöhemmin.

– Myös matka taittuu mahdollisimman vähäisin kontaktein. Charterissa matkustavat meidän lisäksi Ruotsin ja Venäjän joukkueet, mutta istumajärjestys on laadittu siten, että joukkueet ovat omissa lohkoissaan. Paikan päällä edessä on vielä neljän vuorokauden karanteeni hotellihuoneissa - tämän ja päivittäisten koronatestausten jälkeen joukkue pääsee vihdoin harjoittelemaan 18.12., joukkueen GM Kimmo Oikarinen kertoo.

Ennen MM-kisojen alkua alle 20-vuotiaiden maajoukkue pelaa kaksi harjoitusottelua: 21.12. Suomen aikaa kello 4.30 vastassa on Tshekki ja 23.12. kello 1.00 USA.

MM-kisojen aikana TV5 näyttää kaikki Suomen alkusarjan pelit ja puolivälierän, molemmat välierät, pronssiottelun ja finaalin. Dplay-palvelu tarjoaa suorina lähetyksinä kaikki kisojen 28 ottelua.