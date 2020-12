Tuto Hockey aloittaa yt-neuvottelut – tavoitteena välttää lomautukset

Mestiksessä pelaavan Tuton taustayhtiö Tuto Hockey Oy aloittaa koko henkilökuntaansa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Toimitusjohtaja Dani Aavisen mukaan yt-neuvottelut käydään siltä varalta, että kauden jatkuminen viivästyy merkittävästi nyt ilmoitetusta tammikuun alusta.

– Kyseessä on varotoimi, joka on lakiteknisistä syistä käynnistettävä joulukuun aikana. Käytännössä yt-neuvottelut liittyvät alkuvuoteen 2021 ja koronan aiheuttamaan epävarmuuteen kauden jatkumisesta. Tavoite on viimeiseen asti, että emme joudu tekemään lomautuspäätöksiä.

– Mikäli kauden jatkuminen viivästyisi nyt ilmoitetusta merkittävästi, olisimme todennäköisesti kuitenkin pakotettuja reagoimaan siihen, Aavinen sanoo seuran tiedotteessa.

Tuto on nykytilanteessa valtavien taloudellisten haasteiden äärellä kuten kaikki muutkin suomalaiset palloiluseurat. Joulukuusta on tulossa erityisen synkkä, sillä tiukentuneiden koronarajoitusten takia viisi turkulaisten kotiottelua jouduttiin perumaan. Lisäksi nuorten SM-sarjan paikallispeli TPS:ää vastaan jää sekin toteutumatta.

– Kun yhtälöön lisää syksyn ennakoitua pienemmät yleisömäärät ja erityisesti yritysasiakkaiden merkittävän vähenemisen ottelutapahtumissa, oli meidän reagoitava, Aavinen sanoo.

Seuran tahtotila on selvitä vaikeuksistaan ilman lomautuksia. Tutossa lähdetään toteuttamaan poikkeuksellista myynti- ja markkinointikampanjaa koko organisaation voimin.

– Uskon, että onnistuessaan tämä kokemus tiivistää entisestään hyvää joukkuehenkeä ja koko seurayhteisöä.

Tuto Hockeyn talous ennen korona-aikaa on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Viime kauden (2019-2020) tulos oli voitollinen sekä Tuto Hockey Oy:lla (lähes 6 000 euroa) että sen tytäryhtiöllä Kupittaan Palvelu Oy:lla (reilut 12 000 euroa). Konsernin yli 18 000 euroa voitolliseen tulokseen parannusta kertyi edelliseen tilikauteen (18-19) verrattuna yli 300 000 euroa.