Helsinki

Jääkiekkoliiga NHL kertoi suunnitelmistaan ensi kauden runkosarjan osalta. Kauden on suunniteltu alkavan 1. päivä tammikuuta, mutta päivämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon. Koska NHL:n runkosarja on tunnetusti massiivinen pelirupeama, jossa joukkueet lentelevät ympäri Pohjois-Amerikkaa kaupungista toiseen, niin NHL on varautunut koronaviruksen aiheuttaman uhan takia poikkeusjärjestelyihin.

NHL:n suunnitelmissa on muun muassa pelimäärän vähentäminen ja tilapäiset pelikuplat, joissa joukkueet pelasivat omilla areenoillaan otteluita joko ilman yleisöä tai yleisön edessä riippuen siitä minkälainen koronavirustilanne pelipaikkakunnalla on.

– Joukkueet pelaisivat 10–12 päivää niin, ettei niiden tarvitse lainkaan matkustaa tuona aikana. Sen jälkeen he pääsisivät taas viikoksi perheidensä luokse. Hoidamme tarpeellisten koronatestien tekemisen tuona aikana, NHL-liigan komissaari Gary Bettman valaisi liigan suunnitelmia NHL:n nettisivuilla.

Viime NHL-kausi vietiin loppuun onnistuneesti poikkeusoloissa täyseristyksissä, joten samoja metodeja on tarkoitus soveltaa osittain myös tulevan kauden runkosarjan osalta. Bettman kertoi, ettei joukkueilta voida kuitenkaan jatkossa vaatia yhtä tiukkaa ja pitkää eristäytymistä, mutta hän uskoo kevennetyn mallin mahdollistavan ensi kauden pelaamisen.

– Ei tämä järjestely yhtä tehokas ole kuin täysin eristetty kupla, mutta tällä tavoin pystytään kuitenkin minimoimaan riskejä järkevällä ja käytännöllisellä tavalla, Bettman sanoi.

Positiivisia uutisia koronavirusrokotteen kehittymisestä seurataan taatusti toiveikkain mielin myös NHL-liigassa.

– Tavoitteemme on palata normaaliin aikatauluun ensi syksynä ja se, että ensi kausi saadaan päätökseen heinäkuun loppuun mennessä.