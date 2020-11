Miro Heiskanen kympin kärjessä NHL-puolustajien listalla – "Hän on kuin silkkiä"

Helsinki

Jääkiekkoliiga NHL:n nettisivuilla laitettiin paremmuusjärjestykseen 20 parasta NHL-puolustajaa. Mikään suuri yllätys ei ole se, että ykkösenä komeilee yleisesti maailman parhaana jääkiekkopuolustajana pidetty ruotsalainen Tampa Bay Lightningia edustava Victor Hedman. Nuori suomalaispuolustaja Miro Heiskanen on listalla sijalla kymmenen. Dallas Starsin taituri on pelannut joukkueessaan suuria peliminuutteja ja on hurmannut kiekkofanit varmoilla pelisuorituksillaan ja sulavalla liikkeellään. Heiskaselle povataan kirkasta tulevaisuutta ja valintaa NHL:n parhaaksi puolustajaksi tulevaisuudessa.

– Hänellä on Norris Trophyn voittaminen edessä, siitä minulla ei ole epäilystäkään. Hänen pelaamisensa vain paranee ja paranee, arvioi NHL:n nettisivujen jääkiekkoasiantuntija Ken Daneyko.

NHL:n finaaleissa Dallasin paidassa äskettäin nähdyn Heiskasen luisteleminen on niin upeaa katsottavaa, että siitä on jo muodostumassa nuorelle suomalaiselle tavaramerkki.

– Niin sujuvaa luistelua kuin vain voi olla. Kukaan ei ole sulavampi liikkeessään kuin Heiskanen. Hän on kuin silkkiä, Daneyko hehkutti.

Muita suomalaisia ei parhaiden puolustajien listalle mahtunut. Kolmen kärkeen nostettiin Victor Hedmanin lisäksi kakkosena Nashville Predatorsin sveitsiläinen Roman Josi ja kolmosena Washington Capitalsin jenkkipakki John Carlson.