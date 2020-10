TPS:n ensi viikon ohjelma meni uusiksi, kun Liiga tiedotti keskiviikkona Sport–TPS-ottelun siirtyvän joulukuun alkuun. TPS:n oli tarkoitus pelata Vaasassa perjantaina 16. lokakuuta, mutta nopeasti leviävän koronaepidemian takia kaupungissa ei saa järjestää yli 50 hengen yleisötapahtumia 25.10 saakka. Siksi turkulaisjoukkue matkaa Pohjanmaalle vasta kahden kuukauden kuluttua tiistaina 8. joulukuuta pelattavaan kohtaamiseen.

Vaasan Sportin otteluohjelmaa on muokattu kaupungin pahentuneen koronatilanteen vuoksi kovalla kädellä, ja kaikki joukkueen kotiottelut on peruttu 25. lokakuuta saakka. Liiga on vahvistanut Sportin neljälle kotiottelulle ja kahdelle vierasottelulle uudet pelipäivät. Neljä kotiottelua myöhästyy, mutta Tampereella pelattavien Tappara–Sport- ja Ilves–Sport- ottelujen ajankohta aikaistui.

TPS:n kausi puolestaan jatkuu loppuviikolla suunnitelmien mukaan, kun perjantaina joukkue kohtaa Turkuhallissa SaiPan ja lauantaina Mikkelissä Jukurit. Ensi viikolla turkulaiset pelaavat keskiviikkona HPK:ta vastaan kotonaan sekä Kärppiä vastaan vieraissa.