Kaikki Jokeri-pelaajat karanteeniin korona-altistuksen takia

KHL-jääkiekkoliigaa pelaava suomalaisjoukkue Jokerit ilmoitti perjantaina verkkosivuillaan siirtävänsä illan kotipelinsä. Helsinkiläisseuran pelaajia on viranomaisten toimesta asetettu karanteeniin edellisessä pelissä tapahtuneen koronavirusaltistumisen vuoksi.

Jokerit kohtasi Neftehimik Nizhnekamskin reilu viikko sitten keskiviikkona Helsingissä. Tuolloin venäläisjoukkueessa ei ollut positiivisia koronatestien tuloksia. Neftehimik matkusti Helsingistä seuraavaan peliin Riikaan, jossa joukkue testattiin koronaviruksen varalta KHL:n sääntöjen mukaan. Tuolloin pikatestien tuloksista löytyi neljä positiivista tapausta.

Näin ollen keskiviikkona kaukalossa pelissä olleiden Jokereiden pelaajien voidaan katsoa altistuneen virukselle. Muu Jokereiden joukkueen henkilökunta ei ole ollut tekemisissä vastustajajoukkueen kanssa eikä ole altistunut virukselle.

Jokereiden joukkue on käynyt koronavirustestissä torstaina ja tulokset ovat kaikki negatiivisia. Virukselle on joka tapauksessa voitu altistua ja Suomen viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti pelaajat on määrätty 14 päivän karanteeniin.

Karanteeniajan ottelut siirretään pelattaviksi myöhemmin. Kotiottelut 15.9. Severstalia ja 17.9. Metallurgia sekä vierasottelut 19.9. Vitjazia ja 21.9. TsSKA Moskovaa vastaan siirretään.