Lokakuussa käynnistyvään liigakauteen valmistautuva Turun Palloseura on solminut lainasopimuksen maalivahti Ukko-Pekka Luukkosen kanssa. 21-vuotias Luukkonen liittyi mukaan TPS:n harjoitusvahvuuteen tänään tiistaina.

Maalivahtiosaston täydentäminen tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun Rasmus Tirrosen yläraajavamma vaati leikkaushoitoa ja arvioilta 4-6 viikon toipumisajan.

TPS:n ja Luukkosen välinen lainasopimus on voimassa Tirrosen poissaolon ajan, jonka jälkeen tilannetta tarkistetaan uudelleen.

– Luukkonen on varmasti yksi Suomen lupaavimmista maalivahdeista. Kyseessä on moderni ja isokokoinen maalivahti, jonka kirkas tavoite on NHL:ssä. Olemme iloisia, että Ukko-Pekka valitsi TPS:n ja vastaavasti uskon, että me voimme tarjota hänelle optimaaliset olosuhteet kehittymiseen, kommentoi TPS:n pelaajakoordinaattori Tomi Kallio seuran tiedotteessa.

193-senttinen ja 89-kiloinen Luukkonen on NHL-seura Buffalo Sabresin sopimuspelaaja. Viime kaudella hän pelasi sekä AHL:ssä Rochesterin paidassa, että ECHL:ää Cincinnatin riveissä.

Luukkonen on voittanut urallaan maailmanmestaruuden Suomen paidassa niin alle 20-vuotiaiden kuin 18-vuotiaidenkin maajoukkueessa. Liiga-tasolla hän on pelannut aikaisemmin HPK:n paidassa.