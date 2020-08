Kaapo Kakon rinnalle tyrkyllä lupaava Alexis Lafreniére – New York Rangers sai NHL:n ykkösvarauksen

Kaapo Kakko voi saada rinnalleen todellisen huippulahjakkuuden Alexis Lafreniéren tulevalle kaudelle. Kakon seura New York Rangers voitti viime yönä arvonnan NHL:n varaustilaisuuden ykkösvuorosta ja saa näin ollen mahdollisuuden varata nuoren kanadalaisen pelaajaoikeudet tulevassa varaustilaisuudessa.

Lafreniére, 18, on keikkunut ikäluokkansa kärkinimenä pitkään. Viime kaudella hyökkääjä kasasi Quebec Major Junior Hockey Leaguessa 52 ottelussa tehopisteet 35+77.

Lafreniére oli mukana Kanadan riveissä voittamassa alle 20-vuotiaiden MM-kultaa alkuvuodesta. Lafreniére valittiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi, parhaaksi hyökkääjäksi sekä turnauksen tähdistökentälliseen.

– Rangers on hieno joukkue ja heillä on hyviä pelaajia. Kaupunki on upea, joten olen iloinen.

– Uskon, että heille tulee paljon menestystä seuraavien vuosien aikana, Lafreniére kuvaili tuntojaan NHL:n verkkosivuilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ykköskierroksen varausvuoro on Rangersin historian toinen. Edellinen seuran ykkösvaraus on Andre Veilleux vuodelta 1965. Viime vuonna Rangers käytti toisen varausvuoronsa varaamalla Kaapo Kakon.

– Se on aina erityinen tilanne, kun pääset varamaan ensimmäisenä. Etenkin tänä vuonna, iloitsi Rangersin GM Jeff Gorton NHL:n verkkosivuilla.

NHL:n varaustilaisuus on tarkoitus pitää 9.–10. lokakuuta. Alun perin se piti järjestää jo kesäkuun lopulla, mutta koronapandemia siirsi tilaisuuden myöhempään ajankohtaan.