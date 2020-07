TPS:n joukkue Weingerin hankinnan jälkeen nyt kasassa

TPS julkaisi perjantaina tehneensä sopimuksen amerikkalaishyökkääjä Evan Weingerin kanssa. 23-vuotias laitahyökkääjä on pelannut kaksi edellistä kautta AHL-liigaa San Jose Barracudan riveissä.

– Weinger on monipuolinen hyökkääjä, jonka suurin vahvuus on nopeus. Hän on pelannut AHL:ssa kaikkia rooleja ja erikoistilanteita, TPS:n pelaajakoordinaattori Tomi Kallio kertoi.

– Weinger on mielenkiintoinen pelaaja, joka on lähellä NHL-paikkaa. Me uskomme, että hän pystyy auttamaan meitä ja hänen taustaryhmänsä uskoo hänen kehittyvän meillä NHL-pelaajaksi.

TPS:n ensi kauden joukkue on Weingerin hankinnan jälkeen käytännössä valmis.

– Joukkue on nyt tähän kohtaan valmis. Emme hae aktiivisesti enää pelaajia. Tietenkin olemme kuitenkin hereillä, mikäli loukkaantumisia tulee, Kallio sanoi.

– Joukkueessa on nyt aitoa kilpailua jokaisesta pelipaikasta ja se on tilanne, jota olemme hakeneet. Kahden kuukauden pre-season on meille hyvä asia, sillä jokainen treeni ja harjoituspeli on nyt kaikille pelaajille näytön paikka.