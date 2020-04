Joonas Jussila

Turun Palloseuran A-junioreissa on yksi vahvistettu koronavirustapaus, kertoo TPS tiedotteessaan. Asia ilmeni maanantaina, jolloin A-nuorten pelaaja ilmoitti tartunnastaan ikäryhmän valmennusjohdolle. Kyseinen pelaaja ei ole harjoitellut Liiga-ryhmän mukana.

Vapaa-ajallaan tartunnan saaneen pelaajan kautta on kuitenkin altistunut kaksi TPS:n Liiga-pelaajaa, ja he ovat lääkärin ohjeistuksen mukaisesti omaehtoisessa karanteenissa toistaiseksi.

HC TPS:n lääkärin Niklas Lindbladin mukaan maanantaina alkanutta harjoittelua toteutetaan annettuja ohjeita noudattamalla ja lähikontakteja asianmukaisesti välttämällä. Siksi altistuneiden edustusjoukkueen pelaajien mukanaolo harjoituksissa ei ole aiheuttanut muille altistumisuhkaa.

– Arki jatkuu suunnitellusti turvallisessa ympäristössä ohjeita noudattamalla niin vapaa-ajalla kuin harjoittelussa. Tässä kohtaa tulee esille vastuullisuus siihen, että yleisiä annettuja ohjeita noudatetaan. Silloin kun sosiaalinen piiri on niin altistumaton kuin mahdollista, on myös tarkkaan ohjeistettu turvanäkökohdat huomioiva harjoittelu turvattu altistumiselta niin kuin se vain on mahdollista, Lindblad painottaa tiedotteessa.