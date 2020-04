Turun Palloseuran jääkiekko-organisaation juniorivalmennuksen rungot ovat valmiina. Torstaina julkaistussa kokonaisuudessa on mukana A, B, -sekä C-juniorien ikäluokat, eli niin sanotut kilpajoukkueet.

– TPS:n nuorten kilpajoukkueisiin on jälleen kerran saatu koottua erittäin laadukkaat, sitoutuneet ja ammattitaitoiset valmennusryhmät kaudelle 2020–2021. Nyt jalkeille saatu TPS valmennusyhteisö on hyvä sekoitus sekä kokemuksen särmää, että nuoruuden innokkuutta, taustoittaa TPS:n valmennuspäällikkö Mika Suoraniemi seuran tiedotteessa.

– Seurana haluamme luoda toimintaympäristön, jossa seuran jokaisella kilpajoukkueella on mahdollisuus kehittyä laadukkaan arkityön kautta ja ennen kaikkea seuran jokaisella pelaajalla on loistavat mahdollisuudet kehittyä omalla pelaajapolullaan eteenpäin. Lajivalmennuksen lisäksi pelaajien kehityksen tukena on myös seuran uusi laadukas fysiikkaryhmä, joka julkaistaan kokonaisuudessaan vielä hieman myöhemmin. Seuran kilpaurheilun keskiössä tulee jatkossa olemaan niin valmentajilla, kuin pelaajilla, entistä vahvempi yhteistyö ja arjen ahkeruus, Suoraniemi jatkaa.

A-nuorten vastuuvalmentajana jatkaa Hermanni Vidman. Vidmanin apuvalmentajana aloittaa Fredrik Norrena, joka liittyy juniorivalmennukseen HC TPS:n edustusjoukkueen maalivahtivalmentajan tehtävistä. A-juniorien maalivahtivalmentajana jatkaa Antti Rautiola. A-juniorien fysiikkavalmennuksesta vastaa Vesa Vuori.

A-nuorten Mestistä pelaavan joukkueen vastuuvalmentaja on puolestaan Janne Jokila. Apuvalmentajana toimii Jarkko Wallinkoski ja maalivahtivalmentajana operoi Niko Seiko.

B-nuoret saavat uuden vastuuvalmentajan, kun A-nuorissa apuvalmentajana kouliintunut Anatoli Bogdanov ottaa vastuulleen vastuuvalmentajan tehtävät. Bogdanovin tiimiin kuuluvat apuvalmentaja Tero Hämäläinen sekä maalivahtivalmentaja Tuomo Karjalainen.

C-juniorien päävalmentajana toimii Lauri Hyrsky. Valmennustiimin täydentävät apuvalmentajat Pauli Rantanen ja Aleksi Runola sekä maalivahtivalmentaja Johannes Selin.

Saman ikäluokan Mestis-joukkueen vastuuvalmentajana toimii Hannes Kymäläinen, apuvalmentajanaan Marcus Savela.

– Seuran urheilujohdon ja valmentajien aktiivisen vuoropuheen kautta halutaan luoda ennen kaikkea yhteistyökykyinen ja yhdessä oppiva toimintakulttuuri läpi koko TPS-kilpapolun aina SM-tasolta Mestis-tasolle asti, Suoraniemi linjaa tiedotteessa.