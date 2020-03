Joonas Jussila

Nopeasti pahenevan koronaviruspandemian vaikutukset urheilumaailmaan paisuvat kiihtyvällä ja huolestuttavalla vauhdilla. Koripalloliiga NBA päätti keskiviikkoiltana perua kaikki ottelut toistaiseksi. Päätös tehtiin pian sen jälkeen kun Utah Jazzin pelaajan Rudy Gobertin oli todettu saadeen koronavirustartunnan. NBA-kausi saattaa vielä jatkua, mikäli Yhdysvaltain kovat toimet viruksen leviämisen taltuttamiseksi tehoavat.

Muissa Pohjois-Amerikan suurissa ammattilaisliigoissa ei ole vielä ryhdytty samoihin toimenpiteisiin. On kuitenkin selvää, että NBA:n päätös vaikuttaa suoraan myös jääkiekkoliiga NHL:n tilanteeseen, vaikkei virustartuntaa ole jääkiekon puolelta toistaiseksi löytynyt. NHL tiedotti keskiviikkoiltana keskustelevansa tilanteesta sekä omistajien että pelaajayhdistyksen kanssa, ja palaavansa asiaan torstaina. Todennäköistä on, että torstaiyönä Suomen aikaa pidetty kierros jäi kauden viimeiseksi runkosarjassa.

Se, miten pudotuspelit saadaan pelattua, on toisen keskustelun aihe. On mahdollista, että Stanley Cup -mestari jää selvittämättä nopeasti eskaloituneen epidemian takia. Edellisen kerran NHL-kautta ei ole saatu pelattua loppuun tartuntataudin takia kaudella 1918–1919. Silloin kausi jäi pelaamatta ratkaisuun saakka maailmanlaajuisesti kymmeniä miljoonia ihmishenkiä vieneen espanjantaudin takia.

Kysymysmerkki on myös jalkapallon pääsarjan MLS:n ja baseball-liiga Major League Baseballin kohtalo. Useat osavaltiot ovat joka tapauksessa jo kieltäneet kaikkien suurten yleisötapahtumien järjestämisen.

Euroopassa on niin ikään peruttu ja lopetettu valtavasti erilaisia urheilutapahtumia ja liigoja. Italian jalkapallon pääsarja Italian Serie A on keskeytettynä ainakin huhtikuun alkuun saakka. Sama tilanne on Sveitsissä, jossa jääkiekko- ja jalkapalloliigat ovat jäissä toistaiseksi. Ranskassa kaikki urheilutapahtumat käydään toistaiseksi ilman yleisöä, ja listaa voisi jatkaa pitkään.

Kesäkuun alussa käynnistyvien jalkapallon EM-kisojen kohtalo näyttää synkältä nopeasti eskaloituneen tilanteen keskellä. Päätöksiä kisojen perumisesta tai siirtämisestä ei kuitenkaan ole odotettavissa ainakaan lähipäivinä.

Myös Englannin Valioliigan jatko on kysymyksen alla. Toistaiseksi eniten ongelmia aiheuttaa Arsenalin tilanne, sillä joukkue joutui karanteeniin pelaajien oltua helmikuun lopulla lähikontaktissa virukseen sairastuneen Olympiakos-omistaja Evangelos Marinakisin kanssa.

Koronaviruskaaos vaikuttaa niin ikään myös yksilöurheiluun. Ylen tietojen mukaan ensi viikolla kilpailtavaksi aiotut hiihdon maailmancupin osakilpailut Yhdysvaltojen Minnesotassa ja Kanadan Canmoressa on peruttu. Viikonloppuna Quebecissa on kuitenkin tarkoitus hiihtää sprinttikilpailut suunnitelmien mukaan. Norjan ja Ruotsin maajoukkueet ilmoittivat jo aiemmin, etteivät maiden edustushiihtäjät rapakon taakse matkaa.

Sen sijaan ampumahiihdon maailmancupin kilpailut Kontiolahdella on tarkoitus viedä läpi suunnitelmien mukaan. Kuten myös Formula 1-kauden avausviikonloppu Australiassa. Siitäkin huolimatta, että viisi Haas- ja McLaren-talleissa työskentelevää varikkohenkilöä on joutunut karanteeniin. Kuljettajat ovat kritisoineet voimakkaasti päätöstä kisaviikonlopun järjestämisestä. Ensi viikonloppuna pidettävä Bahrainin osakilpailu on tarkoitus järjestää tyhjille katsomoille.