Kaapo Kähkösellä upea debyytti NHL:ssä – Mikko Rantanen palaa loppuviikolla kaukaloon

Joonas Jussila

Suomalaismolari Kaapo Kähkönen torjui Minnesota Wildille voiton NHL-debyytissään, kun joukkue päihitti New Jersey Devilsin vieraskaukalossa Ryan Suterin kolmannen erän maalilla 3–2. Kähkönen suoriutui ottelussa erinomaisesti torjuen komeat 32 laukausta. Hänestä tuli samalla jo historian 33. NHL:ssä pelannut suomalaisvahti. Tällä kaudella häntä ennen ehti jo debytoimaan Toronto Maple Leafsissa pelaava Kasimir Kaskisuo, jonka debyytti puolestaan päättyi tappioon.

– Minun piti rauhoitella itseäni, etten jännittäisi liikaa. Peli olisi kuitenkin vain yksi peli kauden aikana, yritin sillä tavalla ajatella sitä. Pelaamistani helpotti se, että joukkue pelasi niin hyvin. Puolustus hoiti hommansa ja se auttoi minua, Kähkönen kertasi NHL:n nettisivuilla.

Kähkönen on ollut mukana Wildin NHL-ryhmässä jo muutaman kerran aiemminkin. Tällä kertaa tilaisuus debyyttiin aukeni, kun ykköstorjuja Devan Dubnyk jäi kokoonpanosta sivuun perhesyiden takia. Espoon Jääklubin kasvatti pelaa Pohjois-Amerikan kaukaloissa toista kauttaan.

Suomessa hänet muistetaan esimerkiksi nuorten MM-kotikisojen kultavahtina kolmen vuoden takaa. Kähkönen tuli tutuksi myös turkulaisyleisölle, kun hän edusti Tutoa Mestiksessä kaudella 2014–15 ja seuraavan kauden pudotuspeleissä. Lukossa hän puolestaan torjui kaudet 2016–18.

NHL:stä kantautui myös toinen iloinen suomalaisuutinen, sillä jo yli kuukauden jalkavamman takia sivussa ollut Mikko Rantanen on palaamassa lähiaikoina Colorado Avalanchen kokoonpanoon. Lokakuun 21. päivänä pelatussa St. Louis-ottelussa loukkaantunut TPS-kasvatti harjoitteli tiistaina ensimmäistä kertaa normaalisti joukkueen mukana ilman kontaktit kieltävää eriväristä paitaa.

Suomalaishyökkääjä kertoi harjoitusten jälkeen, ettei pelaa vielä Coloradon seuraavassa ottelussa huomenna. Hän toivoo palaavansa kehiin kuitenkin viikon lopulla Chicago-otteluissa. Ensimmäinen otteluista on perjantaina Chicagossa, toinen lauantaina Denverissä. Rantanen on pelannut loukkantumisensa takia vasta yhdeksässä ottelussa, joissa hän on niitannut tehot 5+7.