Kaapo Kakko ankarana itselleen – "Pelaan huonoa jääkiekkoa"

Mikko Korvenkari, Urheilutieto

New York Rangers kyntää syvällä jääkiekon NHL-liigassa, ja seurassa debyyttikauttaan pelaavalla Kaapo Kakolla on myös ollut vaikea alku ensimmäisen kauteensa Pohjois-Amerikassa. Kakko pohdiskeli syntyjä syviä Rangersin pukukopissa keskiviikon treenien jälkeen. Kakolta kysyttiin, mitä hänen pitää pelissään parantaa?

– Kaikkea. Pelaan huonoa jääkiekkoa, Kakko sanoi Lohud-julkaisun mukaan.

Superlupaus ei ole suinkaan ainoa Rangers-pelaaja, joka on ollut pettynyt omaan panokseensa. Koska alkukausi on mennyt penkin alle, ovat Rangersin pelaajat kokoontuneet kokeneiden konkarien johdolla puimaan, mikä joukkueen pelissä oikein mättää. Rangersin valmentaja David Quinn muistuttaa kuitenkin Kakon osalta, että hän on vasta 18-vuotias, eikä vielä ole välttämättä kypsä tekemään kovaa jälkeä NHL:ssä.

– Hän asettaa itselleen paljon paineita haluamalla olla heti suuri pelaaja. Harvoin tähän liigaan kuitenkaan tulee 18-vuotias, joka pelaa myrskyn lailla, Quinn sanoi.

TPS:ssa vielä viime kaudella pelannut Kakko on tehnyt seitsemässä pelissään vasta tehopisteet 1+1. Pelipaikka joukkueen kärkipelaajien rinnalla voisi auttaa asiaan ja tuoda lisää paljon kaivattua jääaikaa.

Quinn laittoikin Kakon tähtipelaaja Mika Zibanejadin kanssa samaan ketjuun treeneissä.

– Mikan kanssa pelaaminen tuo hänelle taatusti lisää peliaikaa, valmentaja vinkkasi.