Hitlerkin sai tietää Jonne Virtasen hyllytyksestä – TPS:n organisaatio saa kuulla kunniansa fanin tekemällä videolla

– Joko te vatipäät alatte ymmärtämään, ettei Kaskisesta ole valmentamaan edes Lidlin muovipussia?

Adolf Hitlerin raivolle ei tahdo tulla loppua, kun TPS:n nokkamiehet kertovat, että hyökkääjä Jonne Virtanen on hyllytetty joukkueen Tanskan-matkan jälkeen. Kunniansa saavat kuulla muun muassa urheilutoimenjohtaja Antero Niittymäki, valmennuspäällikkö Mika Suoraniemi ja päävalmentaja Kalle Kaskinen.

Kyse on tietenkin kuuluisasta nettimeemistä, jossa Perikato-elokuvan tiettyä kohtausta hyödyntäen piruillaan ajankohtaisille asioille. Vuosia käytetyssä meemissä Hitler saa kuulla milloin mistäkin. Ja tietenkin raivostuu ja haukkuu kaikki. Saksankielinen puhe on yleensä tekstitetty toinen toistaan poskettomammilla jutuilla.

Nyt oman Hitler-meeminsä on saanut myös TPS:n Jonne Virtasta koskeva kohu. TPS:ää ilmeisen hyvin tunteva nettinikkari on julkaissut Hitler-pilavideoihin keskittyvällä sivustolla oman näkemyksensä koko sopasta. Videolla Hitler haukkuu TPS:n toiminnan ja huokaa lopuksi, että kausi on jo menetetty. Hitlerin mielestä nyky-TPS häviäisi Tutollekin, jos joukkueet pelaisivat samassa sarjassa.

– Sillä on sentään halli keskellä kaupunkia eikä pellolla, Bruno Ganzin esittämä Führer rienaa.

TPS:n ja kulttihyökkääjä Virtasen välinen välirikko on kuohuttanut kiekkofaneja koko viikon. Etenkin seuran niukka tiedotuspolitiikka on suututtanut kannattajia. TPS ilmoitti maanantaina, että Virtanen on vapautettu tehtävistään toistaiseksi. Sen enempää seura ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa, mikä on ollut omiaan lietsomaan erilaisia huhuja netin keskustelupalstoilla.

Video löytyy CaptionGenerator-sivustolta.