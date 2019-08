Jukka Jaloselle jatkopesti A-maajoukkueen päävalmentajana

Jukka Jalonen on saanut jatkopestin. Jalonen jatkaa A-maajoukkueen päävalmentajana kauden 2021–2022 loppuun asti.

Jalonen luotsaa näin Leijonat 2022 talviolympialaisiin ja samana keväänä Suomessa pelattaviin MM-kotikisoihin.

– Maajoukkueen valmentaminen on kenelle tahansa valmentajalle kunnia-asia. On hienoa saada tehdä töitä oman maan huippupelaajien kanssa lajin kansainvälisellä huipulla. Nyt edessä on vielä aivan huikeita tapahtumia, sokerina pohjalla kevään 2022 olympialaiset ja MM-kotikisat, joissa pääsen olemaan mukana, toteaa Jalonen tiedotteessa ja sanoo samalla olevansa tyytyväinen siihen, että jatkosopimukselle saatiin sinetti hyvissä ajoin.

– On tärkeää, että A-maajoukkue saa uuden kauden kynnyksellä työrauhan.