Mikko Rantasen sopimusneuvottelut jäissä – ”Haluamme hänet leirille mukaan”

Mikko Korvenkari

Helsinki

NHL-seura Colorado Avalanchen suomalaistähti Mikko Rantanen on yhä ilman pelaajasopimusta, kun kauden alku jo kovaa vauhtia lähestyy.

Coloradon pomo Joe Sakic kertoi Rantasen sopimuskuvioista Denver Post -sanomalehdelle hyväntekeväisyysgolftapahtuman yhteydessä. Hän toivoo, että neuvottelut saadaan pian maaliin asti.

– Harjoitusleiri lähestyy, joten painetta on molemmin puolin. Haluamme hänet leirille mukaan, Sakic sanoi.

Hän kertoi, että Rantasen pelaaja-agentin kanssa on keskusteltu kesän mittaan harvakseltaan ja että kaikkien tärkeimmät hetket neuvotteluista tullaan käymään kasvotusten.

Sakicin mukaan neuvottelupöydän molemmin puolin ollaan samaa mieltä siitä, että tarkoitus on rustata monivuotinen pelaajasopimus. Aiemmin yhdysvaltalaismediassa on ennustettu, että huikean viime kauden pelanneesta suomalaisesta tulee pian Coloradon miehistön parhaiten palkattu pelaaja. Niin sanottuna rajoitettuna vapaana pelaaja-agenttina pelaajamarkkinoilla oleva Rantanen on valmistautunut tuleviin kiekkokoitoksiin Suomessa.