Kesän NHL-varaustilaisuudessa toisena valittu suomalaiskiekkoilija Kaapo Kakko teki New York Rangersin kanssa kolmivuotisen tulokassopimuksen. Rangers tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

Kakon sopimus oli odotettu uutinen, sillä turkulaiskiekkoilijan pelaamista ensi kaudella NHL:ssä on pidetty jo jonkin aikaa lähes varmana.

Kakolla on mahdollisuus miljoonatienesteihin jo tulokassopimuksellaan, mikäli hän pelaa NHL:ssä eikä farmiliiga AHL:ssä.

Tulokassopimusten rakenne on yleisesti hyvin samanlainen. NHL:ssä vietetyistä päivistä pelaajalle kertyy palkkaa noin 800 000 euron vuositulojen tahdilla. AHL:ssä vietetyistä päivistä vuositulokeskiarvo on noin 60 000 euroa. Lisäksi tulokkaiden sopimuksiin on usein liitettynä erilaisia suoritusbonuksia, joita on mahdollista ansaita esimerkiksi tekemällä tietyn määrän pisteitä.