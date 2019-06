Kaapo Kakko on NHL:n kakkosvaraus – New York Rangers ottaa maailmanmestarimme avosylin vastaan

Salli Koivunen

Kolminkertainen maailmanmestari, TPS:n oma poika Kaapo Kakko lähtee Yhdysvaltoihin. Kakko, 18, valittiin lauantaiaamuna Suomen aikaa pidetyssä NHL:n varaustilausuudessa Vancouverissa toisena.

Ensimmäisenä varausvuorossa oli New Jersey Devils, joka odotusten mukaisesti varasi itselleen yhdysvaltalaissentteri Jack Hughesin. Kakon nappasi omiin riveihinsä toisena valitsemaan päässyt New York Rangers.

Kaapo Kakko saakin pukea sinisen paidan ylleen nopeasti.

– Rangersista ilmoitettiin, että ota luistimet mukaan varaustilaisuuteen. Saan kuulemma jäädä saman tien tulokasleirille, jos he valitsevat minut, Kakko kertoi Turun Sanomien haastattelussa aiemmin tällä viikolla.

Manhattanilla odotetaankin jo innolla suomalaishyökkääjää. Rangers-fanit ovat perustaneet Kakolle ikioman kirkon, nimeltään Church of Kakko. Kirkon sanoma on yksinkertainen: "Kaapo Kakko on valittu, valtias ja pelastaja, suomalainen ilmiö, hän, joka nostaa maljan", sivustolla kirjoitetaan, viitaten tietenkin Stanley Cup -maljaan.

Vuonna 1926 perustetun Rangersien riveissä onkin pelannut useita suomalaistähtiä, muun muassa Kakon TPS-kollega Ilkka Heikkinen. Kakolta löytyy siis ainakin joku tuttu, jolta kysäistä neuvoa sinipaitojen pukuhuoneeseen.

Myös länsirannikon oma tähtimaalivahti Antti Raanta on nähty Madison Square Gardenin maalilla vuosina 2015­–2017. New York Rangersin maalivahdisto onkin Kakolle tullut jo tutuksi – turkulaistähti joukkueineen kun kaatoi Rangersin legendaarisen ruotsalaisvahdin Henrik Lundqvistin jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä toukokuussa.

Reilu vuosi sitten Kakko voitti 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden, vuodenvaihteessa hän iski 20-vuotiaiden MM-finaalin voittolaukauksen ja toukokuussa hän oli yksi Leijonien tähdistä MM-kultaan päättyneissä kisoissa.

Nuori mies on ymmärrettävästi herättänyt kiinnostusta valtameren takana. Kakko on jännittänyt varaustilaisuutta, ja nyt odotus palkittiin.

– Yritän vain nauttia siitä päivästä mahdollisimman paljon. Kivaa siitä tulee, Kakko kommentoi.

Lue myös: Kaapo Kakon hurja vuosi huipentuu juhannuksena: "Yksi aika iso juttu on kuitenkin vielä edessä"

Katso kuvat – Kaapo Kakon uralle on mahtunut jo kolme MM-kultaa ja paljon muuta