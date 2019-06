TS/Riitta Salmi

Mikko Rantanen on peliotteidensa myötä noussut entistä isompaan suosioon. Myös Aurajoen rannalla ihmiset tulevat juttelemaan ja ottamaan kuvia Coloradon tähtihyökkääjän kanssa. - Ei se minua kuitenkaan haittaa, päinvastoin. On vain kiva, kun porukka on kiinnostunut jääkiekosta, Rantanen sanoo.