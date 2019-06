Juhani Wahlsten on kuollut.

Turkulainen jääkiekko- ja ringettevaikuttaja Juhani "Juuso" Wahlsten on kuollut. STT:n tietojen mukaan hän kuoli sunnuntaina sairauskohtaukseen 81-vuotiaana.

Wahlsten muistetaan sekä pelaaja- että valmentajaurastaan. Häntä pidetään myös ringeten isänä.

Turussa Wahlsten tuli tutuksi TPS:n hyökkääjänä. Turussa hän pelasi yhteensä seitsemän kautta, joiden aikana TPS voitti kauden 1966–1967 päätteeksi SM-hopeaa, ja Wahlstenin johtama ketju oli yksi mestaruussarjan parhaista. Wahlsten pelasi myös KalPassa, HJK:ssa ja Ilveksessä sekä Itävallassa.

Maajoukkueessa Wahlsten pelasi 115 ottelua tehden tehot 33+29. MM-tasolla hän pelasi viidet kisat ja olympialaisissa kolme kertaa.

Pelaajauransa jälkeen Wahlsten jatkoi valmentajana. Hän valmensi TPS:n edustusjoukkuetta vuosina 1971–1972 ja 1980–1983. Hän ei urallaan jääkiekkotietoutta myös Espanjaan valmentaessaan FC Barcelonassa. Lisäksi Wahlsten toimi saksalaisen EV Füssenin junioripäällikkönä.

Siviiliammatiltaan Wahlsten oli liikunnanopettaja Turussa.

TPS:n verkkosivuilla kerrotaan, että Wahlsten oli vielä lauantaina juhlimassa 90-vuotiasta Suomen jääkiekkoliittoa.

– Suru-uutinen tavoitti meidät sunnuntaina, kun vielä edellisenä iltana yhdessä juhlistimme 90-vuotiasta Suomen Jääkiekkoliittoa Jääkiekkogaalassa. Juuson poislähtö koskettaa syvästi koko TPS-yhteisöä, viestittää HC TPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Pekka Marin TPS:n verkkosivuilla.

– Hänen merkityksensä pelaajana, valmentajana, kasvattajana ja opettajana sekä ainutlaatuisena ihmisenä on mittaamaton. Ei ainoastaan Tepsille ja Turulle, vaan koko urheilevalle Suomelle. Hänen käden jälkensä ja vaikutuksensa urheiluseuraamme näkyvät ja ovat läsnä päivittäin. Juuson perintö elää ja haluan HC TPS:n puolesta välittää suruvalittelut ja osanottomme Juuson perheelle ja omaisille, jatkaa Marin.

TPS on jäädyttänyt Wahlstenin pelinumeron 8 ja hänet on aateloitu Jääkiekkoleijonaksi numerolla 43. IIHF:n Hall of Fame -kunniagalleriaan hänet nimettiin 2006 ja Pro Urheilu -palkinto hänelle myönnettiin 2010. Viime tammikuussa Wahlsten nimettiin Varsinais-Suomen urheilun kunniagalleriaan Hall of Fameen.

