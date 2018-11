Porin Ässien uusi päävalmentaja on Jari Pasanen

Porin Ässät tiedottaa, että sen uusi päävalmentaja ensi kaudella on Jari Pasanen. Hänen sopimuksensa kattaa kaudet 2019–2020 ja 2020–2021. Pasanen on Ässien verkkosivujen tiedotteen mukaan toiminut Saksan pääsarjassa päävalmentajana viiden kauden ajan. Tällä hetkellä hänen työnantajansa on Tanskan pääsarjajoukkue Frederikshavn White Hawks.

– Jari Pasanen sopii tekemäämme suunnitelmaan. Hänen yksi keskeisimmistä vahvuuksista on pelaajien kehittäminen ja hän on täysin sitoutunut suunnitelmaamme, vt. toimitusjohtaja Mikael Lehtinen kommentoi.

Kaudesta 2021–2022 eteenpäin joukkuetta luotsaavasta päävalmentajasta Ässillä on neuvottelut yhä meneillään.