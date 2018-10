Mikko Rantanen hirmuiskussa NHL:ssä

Mikko Korvenkari, Urheilutieto

Jääkiekkoilija Mikko Rantanen on kasvattanut alkukauden pisteputkensa jääkiekon NHL-liigassa jo yhdeksään perättäiseen otteluun. Colorado Avalanchea edustava Rantanen on tehnyt nyt neljä maalia ja antanut 12 syöttöä, joilla Rantanen komeilee koko NHL:n pistepörssin jaetulla kärkisijalla Toronto Maple Leafsin Auston Matthewsin kanssa.

TPS-kasvatti Rantanen johtaa NHL:n syöttötilastoa. Colorado Avalanchen ja sitä edeltäneen Quebec Nordiquensin seurahistoriassa ei kovin moni muu pelaaja ole pystynyt yhtä vahvaan pisteputkeen heti kauden alussa kuin Rantanen.

Tosin esimerkiksi Mats Sundinin temppuun on suomalaisella vielä matkaa. Sundin nakutti aikanaan peräti 30 pelin pisteputken heti kauden alkuun. Rantanen tietää olevansa kovassa seurassa samassa pistetahdissa entisten seuralegendojen kanssa.

– Onhan se suuri kunnia, mutta en olisi pystynyt tähän ilman joukkuekavereitani. Täytyy kiittää ketjukavereitani Nathania (MacKinnon) ja Gabrielia (Landeskog). Heidän kanssaan on upeaa pelata. Lisäksi koko joukkueemme on pelannut hyvin. Ei muuta kuin jatketaan samaa tahtia vaan, Mikko Rantanen sanoi NHL.comille.

Rantanen on NHL:n suomalaispelaajista alkukauden tehokkain. Erittäin kovassa iskussa on myös Carolina Hurricanesin Sebastian Aho, joka on tehnyt yhdeksässä ottelussa neljä maalia ja antanut 10 syöttöä. Aho on komeasti NHL:n pistepörssissä sijalla neljä.