Mikko Rantanen takoi jälleen hirmutehot – johtaa jo koko NHL:n syöttöpörssiä

Harri Ahola

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen on ollut koko alkukauden hurjassa vireessä. Viime yön ottelu New Jersey Devilsiä vastaan ei ollut poikkeus, sillä TPS-kasvatti syötti ketjukaverinsa Gabriel Landeskogin hattutempun kaikki maalit ja viimeisteli itse päätösosuman tyhjään maaliin.

Colorado voitti ottelun 5–3 ja aiheutti Devilsille kauden ensimmäisen tappion.

Rantanen on nyt päässyt tehopisteille kauden kaikissa seitsemässä ottelussa ja on kerännyt saldokseen jo 2+11. Niillä 21-vuotias hyökkääjä on NHL:n syöttötilaston kärkimies ja koko pistepörssin jaetulla kakkospaikalla.

Ykkösenä keikkuu Toronton nuori tähti Auston Matthews, joka pelin enemmän pelanneena iskenyt tehot 10+6.