Miesten jääkiekkoliigassa pelaava Turun Palloseura ja hyökkääjä Jasper Lindsten ovat tehneet sopimuksen tulevalle kaudelle, seura tiedottaa. Lindsten on ollut joukkueessa kesästä asti koeajalla.

– Lindsten on tehnyt hyvin määrätietoista työtä. Käyrä on ollut nouseva jäällä ollessa ja fyysinen valmius on kasvanut. Lindsten tulee olemaan meille tärkeä pelaaja, sanoo päävalmentaja Tommi Miettinen seuran tiedotteessa.

Samalla seura kertoi, ettei koeajalla ollut yhdysvaltalaispuolustaja Paul DeNaples jatka joukkueessa. DeNaples ehti pelaamaan viidessä harjoitusottelussa. TPS ei etsi DeNaplesin tilalle tällä hetkellä uutta pelaajaa.