TPS:n uusi päävalmentaja on nuori ja tv:stä tuttu

TPS vaihtaa tämän kauden jälkeen päävalmentajaa, kun Mika Laurikaisen tilalle peräsimeen hyppää Miika Nuutinen. Osapuolet allekirjoittivat kanssa peräti kolmen vuoden sopimuksen, joka kattaa kaudet 2024–2026.

– TPS on merkittävä ja perinteikäs seura, jossa näen paljon kehityspotentiaalia. Vakuutuin siitä, että TPS:ssä tiedetään mitä halutaan, ja se kohtasi oman visioni kanssa, Nuutinen toteaa seuran tiedotteessa.

Jo 17-vuotiaana valmennusuransa aloittaneella Nuutisella on taustaa pääkaupunkiseudun suurista seuroista, Vuosina 2020–2021 hän toimi Käpylän Pallon b-junioreiden päävalmentajana ja pääsi juhlimaan pestinsä lopuksi Suomen mestaruutta. Sitä ennen Nuutinen työskenteli vantaalaisen VJS:n talenttivalmentajana.

Viimeiset kaksi kautta hän on valmentanut Kakkosessa pelaavaa Klubi 04:ää, joka on HJK:n akatemiajoukkue. Tällä hetkellä Klubi 04 on oman A-lohkonsa kärjessä hävittyään kauden aikana vain yhden ottelun.

– Pelaajarekrytoinneissa joukkueen päävalmentaja on merkittävä vetovoimatekijä. Nyt saimme kiinnitettyä monivuotiseen sopimukseen valmentajan, jota kohtaan oli kiinnostusta myös kilpailevissa seuroissa, joten halusimme julkaista sopimuksen heti tuoreeltaan, toimitusjohtaja Janne Kytölä totesi seuran tiedotteessa.

Nuutinen on myös tuttu televisiosta, sillä hän on toiminut pari vuotta myös Ylen jalkapalloasiantuntijana. Häntä on nähty studiossa sekä Huuhkajien otteluissa että MM-kisoissa.

Nuutisen oma pelaajaura loppui jo varhain ja viimeksi hänet nähtiin jalkapalloviheriöillä kaudella 2017 Kolmosessa Tuusulan Palloseuran paidassa.