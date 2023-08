Korihaille kolmas ulkomaalaisvahvistus – tuo joukkueeseen korintekovoimaa

Uudenkaupungin Korihaiden kolmas ulkomaalaisvahvistus on yhdysvaltalainen 28-vuotias takamies Wesley Person Jr. 191-senttinen peluri aloittaa Uudessakaupungissa viidennen ammattilaiskautensa ja hän saapuu Suomeen Unkarin pääsarjasta.

– Wesley on luontainen skoraaja, joka on erinomainen heittäjä paikaltaan sekä kuljetuksesta. Lisäksi hän on vahva korille ajaja. Hänen nopeutensa ja aggressiivisuutensa tekee hänestä vaarallisen pelaajan sekä transition-tilanteissa että puolen kentän hyökkäyksissä, päävalmentaja Darko Mihajlovic kuvailee seuran tiedotteessa.

Brantleyn kaupungista Alabamasta kotoisin oleva Person Jr. vietti vuosina 2014–18 neljä menestyksekästä kautta Troyn yliopistossa.

Neljän kauden jälkeen Person Jr. nousi Troyn yliopiston kaikkien aikojen eniten pisteitä tehneeksi pelaajaksi 2 063 pisteellä.

Ammattilaisura alkoi syksyllä 2018 Italian toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, jossa hän pelasi Roseto Sharksin joukkueessa 35 ottelua tehden keskimäärin 17 pistettä, 2,4 levypalloa ja 1,5 syöttöä per peli. Kaukoheitot osuivat 38 prosentin tarkkuudella.

– Hän on urallaan pelannut hyvissä sarjoissa ja tottunut olemaan isossa roolissa. Viime kaudella hän pelasi mielestäni hieman vääränlaisessa roolissa hänen vahvuuksiinsa nähden, joten yritämme tällä kaudella laittaa hänet oikeisiin tilanteisiin, jotta voimme maksimoida hänen taitonsa, Mihajlovic taustoittaa.