Inter solmi tärkeän jatkosopimuksen – "Hän on parhaimmillaan liigan parhaita haastajia ja juoksuvoimaisimpia pelaajia"

Inter on tehnyt jatkosopimuksen 24-vuotiaan hyökkääjän Timo Stavitskin kanssa. Sopimus kattaa kauden 2024 ja sen lisäksi sopimukseen sisältyy seuran optio kaudesta 2025.

Stavitski siirtyi Interiin kaudelle 2023 ja on pelannut kuluneen kauden aikana jalkapalloliigassa yhteensä 735 minuuttia tehden kaksi maalia. Liigacupissa ja Suomen Cupissa hän on onnistunut kertaalleen maalinteossa.

Päävalmentaja Jarkko Wiss on tyytyväinen Stavitskin jatkosopimukseen.

– On hienoa, että ollaan saatu Timo mukaan ja nyt täyteen lentoon. Hän on parhaimmillaan liigan parhaita haastajia ja juoksuvoimaisimpia pelaajia. Olen tosi iloinen siitä, että hän jatkaa meillä. Se, että hän on pysynyt ehjänä on myös hatunnoston paikka meidän medical staffille, joka on tehnyt kovasti töitä hänen kanssaan koko ajan. On hienoa, että Timo on nyt pystynyt pelaamaan täysiä 90-minuuttisia, mitä ei ole moneen vuoteen tapahtunut, niin näyttää tosi lupaavalta, Wiss kertoo seuran tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Stavitski teki tällä kaudella paluun kotimaan kentille usean ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen. Edellisen kerran hyökkääjä nähtiin jalkapalloliigassa kaudella 2017 Rovaniemen Palloseuran paidassa.

– Paluu liigaan on tuntunut hyvältä. Olen viihtynyt täällä, ja on ollut hyviä matseja ja ottelutapahtumia. Olen viihtynyt Turussa tosi hyvin ja Inter on myös organisaationa tosi hyvä paikka. Olen iloinen, että jatkan täällä, Timo avaa tuntemuksiaan tiedotteessa.

Stavitski on pelannut edellisissä kahdessa jalkapalloliigan ottelussa ensimmäiset täydet ysikymppiset kolmeen vuoteen.