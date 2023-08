Makwan Amirkhanin ura jatkuu Oktagonissa – Vapaaottelija siirtyy painoluokkaa ylemmäs

Kesäkuussa vapaaottelun tunnetuimmasta organisaatiosta UFC:stä potkut saanut Makwan Amirkhani on löytänyt uuden työnantajan. Raisiossa asuva Amirkhani ottelee jatkossa tshekkiläisessä Oktagon-promootiossa, jonka kanssa hän on tehnyt kahden ottelun sopimuksen. Iltalehden haastattelema Amirkhani kertoo, että hänen on tarkoitus otella jo tulevan syksyn aikana. Oktagon järjestää silloin illat Saksassa ja Englannissa.

– He tarjosivat sopimusta, jossa on hyvä peruspalkka. Lisäksi ensi vuodelle Oktagon suunnittelee painoluokan turnausta, jonka pääpalkintona on miljoona euroa, Amirkhani sanoi.

Oktagon-promootiossa 34-vuotiaan Amirkhanin painoluokka vaihtuu höyhensarjasta yhtä ylemmäs kevytsarjaan eli 70,3-kiloisiin.

Amirkhani oli viime vuosina ainoa suomalaisottelija UFC:ssä. Hän otteli promootiossa 14 kertaa vuodesta 2015 kirjaten otteluista seitsemän voittoa ja seitsemän tappiota. Amirkhanin toistaiseksi viimeinen ottelu päättyi maaliskuussa tappioon walesilaiselle Jack Shorelle. Edellisistä kuudesta ottelustaan UFC:ssä Amirkhani voitti vain yhden, kun hän kukisti viime vuoden maaliskuussa Mike Grundyn.