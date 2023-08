Rovanperälle jättipettymys Suomen MM-rallissa – hienosti sujunut perjantai päättyi ulosajoon

Suomen MM-rallia johtanut Toyotan Kalle Rovanperä ajoi ulos rallin 8. erikoiskokeella. Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen ovat kunnossa, mutta katolleen päätynyt auto kärsi tuhoja varsinkin takapäähänsä. Katsojat avittivat auton takaisin pyörilleen, mutta vahingot eivät sallineet kisan jatkamista hienoa rallia ajaneelle kaksikolle.

Ulosajo tapahtui kovavauhtisessa mutkassa noin 11 kilometrin kohdalla 15,5 kilometrin mittaista Myhinpää 2 -erikoiskoetta.

Rallin kärkeen nousi Toyotan Elfyn Evans. Hyundain Thierry Neuville on 10,9 sekunnin päässä ja Toyotan Takamoto Katsuta 13,3 sekuntia Evansin perässä. Hyundain Teemu Suninen on neljäntenä, hänellä eroa kärkimies Evansiin on 22,7 sekuntia.

Pitkästä aikaa kuljettajana MM-rallia ajava Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on nyt viidentenä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Hyvä rytmi meillä. Oli liukasta, ja olisi ollut mukavaa ajaa tämä erikoiskoe kuivissa olosuhteissa. Olin alkuvaiheissa hieman varovainen, sillä kuulimme Kallesta. Luulen, että Takan (Katsuta) on autettava Elfyniä (Evansia), mutta luotan poikiini. Itsekin tarvitsen vähän itseluottamusta! Latvala pohti dramaattisia käänteitä saanutta rallikoitosta WRC:n liveseurannassa.

Suomalaisittain taisto kotikisan voitosta koki kovia jo aamupäivällä, kun Hyundain Esapekka Lappi ajoi sadekelin sävyttämällä Halttulan erikoiskokeella mutkan leveäksi ja osui puuhun. Lappi ja kartanlukija Janne Ferm vietiin tutkimuksiin. Lappi kertoi myöhemmin Ylelle, että kylkiluunsa rytäkässä loukannut Ferm vietiin sairaalaan kuvauksiin.

– Ei hengenvaaraa eikä muutakaan. Muuten olisi painettu SOS. Käytiin lääkärin tutkimuksissa, ja Janne lähti kuvauksiin. Kylkeen vähän sattui. Kylkiluut kuvataan, että ei tule mitään jälkipuinteja. Minulla on nilkka turvonnut, mutta ei murtunut. Elossa ollaan, se on se pääasia, Lappi sanoi Ylen Ralliradiossa.