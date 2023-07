Korihait aloittavat valmistautumisen tulevaan kauteen – Joukkueeseen kolme kiinnitystä

Uudenkaupungin Korihait aloittavat tänään valmistautumisen alkavaan Korisliiga-kauteen. Bojan Sarcevicin, Mikael Aallon, Joni Herralan ja Thomas Vehmasen lisäksi harjoituksiin liittyy mukaan Korihaiden omat kasvatit Akseli Arvonen ja Viljami Arvonen.

Akseli Arvoselle, 19, tuleva kausi on kolmas miesten edustusjoukkueen ringissä. Korisliigassa 189-senttinen Arvonen on ehtinyt esiintyä neljässä ottelussa. Viime kaudella Arvonen pelasi pääsääntöisesti Turussa 19-vuotiaiden SM-sarjaa, jossa 18 ottelussa syntyi keskimäärin 10,2 pistettä ja 5,5 levypalloa per peli.

Veljeksistä nuorempi Viljami Arvonen, 18, murtautui viime kaudella ensimmäistä kertaa miesten liigarinkiin. Debyytti Korisliigassa antoi kuitenkin vielä odottaa vuoroaan. 184-senttinen Viljami pelasi isoveljensä tavoin viime kauden 19-vuotiaiden SM-sarjaa Turussa. 16 ottelussa pisteitä kertyi 17,2 pistettä, joka oikeutti joukkueensa parhaimman pistemiehen titteliin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uutena pelaajana Korihaihin saapuu Kauhajoen Karhu Basketin kasvatti 26-vuotias Valtteri Pihlajamäki. Yhdeksän Korisliiga-kauden aikana Pihlajamäki on pelannut kasvattajaseuransa lisäksi Kataja Basketissa sekä viime kaudella BC Nokiassa.

134 Korisliiga-ottelun lisäksi tililtä löytyy myös yksi ottelu FIBA Europe Cupissa. Kauhajoella pelatessaan Pihlajamäki voitti Suomen mestaruuden kaudella 2017–18.

Arvosten ja Pihlajamäen sopimukset ovat yhden vuoden mittaisia

Seura kertoo tiedotteessaan, että uusia pelaajahankintoja on tiedossa vielä tämänkin viikon aikana.