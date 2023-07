Amanda Kotaja voitti kolmannen kerran 100 metrin ratakelauksen maailmanmestaruuden

Pyörätuolikelaaja Amanda Kotaja voitti Pariisin MM-kilpailuissa jo uransa kolmannen 100 metrin maailmanmestaruutensa. Kotajan voittoaika kevyeen vastatuuleen oli uusi kisaennätys 15,96.

Kotaja on aiemmin voittanut pikamatkan maailmanmestaruuden myös vuosina 2017 ja 2019. Hän on myös kolminkertainen saman matkan Euroopan mestari. Lisäksi hänellä on kultamitaleja muilta matkoilta.

Alkuerissä Kotaja vielä piti kuntonsa piilossa tyytyen voittamaan oman eränsä alkuerien neljänneksi nopeimmalla ajalla 16,69.

Finaalissa Kotajalle kovimman vastuksen tarjosi Mauritiuksen Noemi Alphonse ajalla 16,05. Alkuerien nopeimman ajan 16,16 kelannut ME-nainen Tatyana McFadden Yhdysvalloista oli finaalin kolmas ajalla 16,11.

Vilma Berg sijoittui seitsemänneksi luokan 38 naisten 200 metrin juoksussa. Berg jäi ajallaan 30,48 vain 0,02 sekuntia omasta Suomen ennätyksestään. Unkarin Luca Ekler juoksi uuden maailmanennätyksen 25,78.