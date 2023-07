HJK antoi potkut päävalmentajalleen – Toni Korkeakunnas hyppää Toni Koskelan paikalle

Helsingin Jalkapalloklubi on antanut potkut päävalmentajalleen Toni Koskelalle. Koskela ehti valmentaa HJK:ta reilut neljä vuotta siirryttyään helsinkiläisseuraan RoPSista toukokuussa 2019. Koskelan paikan perii Toni Korkeakunnas, joka luotsaa Klubia ainakin loppukauden ajan.

Koskelan viimeiseksi otteluksi HJK:n peräsimessä jäi keskiviikkoiltana pelattu Mestareiden liigan karsintapeli pohjoisirlantilaista Larnea vastaan. HJK voitti ottelun 1–0.

Koskelan johdolla HJK vei jalkapalloliigan mestaruuden kolmesti peräkkäin vuosina 2020–22. Vuonna 2021 hän luotsasi Klubin Konferenssiliigan lohkovaiheeseen ja viime kaudella Eurooppa-liigan lohkopeleihin.

Ylivoimaisena mestarisuosikkina jalkapalloliigaan lähtenyt HJK on pelannut odotuksiin nähden vaisun alkukauden. Se on liigassa kolmantena, mutta 16 ottelustaan se on voittanut vain seitsemän.

Suomen cupista HJK tippui jo toukokuun lopulla Hongan edettyä 16 parhaan joukkoon.

– Niin meidän seuran johdossa, valmennuksen kuin pelaajienkin on nyt katsottava peiliin ja nostettava tasoaan, jotta tänäkin vuonna yllämme tavoitteisiimme, joista tärkein on aina Veikkausliigan mestaruus, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti toteaa HJK:n tiedotteessa.

Riihilahden mukaan joukkueen kehnoa tuloskuntoa tärkeämpi syy valmennusjohdon vaihtoon ovat sen viimeaikaiset otteet kentällä.

– Kevään ja kesän aikana joukkueen peliesitykset ovat menneet pahaan takalukkoon. Ja koska näkymää paremmasta ei yrityksistä huolimatta ollut, totesimme valmennuksen vaihtamisen olevan tässä tilanteessa paras mahdollisuus peliesitysten parantamiseen, Riihilahti sanoo.