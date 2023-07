Silja Kosonen heitti leikitellen finaaliin – Suomen ennätystä hamuava Saga Vanninen aloitti lupaavasti

Turun Urheiluliiton Silja Kosonen selvitti tiensä odotetusti Espoossa käytävien yleisurheilun alle 23-vuotiaiden EM-kisojen moukarinheiton finaaliin. Erinomaisessa vireessä läpi kauden ollut raisiolainen kiskaisi avausheitollaan tuloksen 71,33 karsintarajan ollessa tasan 66 metriä.

Moukarifinaali käydään perjantaina kello 19.45. Etukäteen Kososen kovimmat haastajat mestaruuden suhteen ovat Iso-Britannian Charlotte Payne, joka on heittänyt tällä kaudella oman ennätyksensä 72,51. Kolmas urallaan yli 70 metriä kiskaissut urheilija on Ranskan Rose Loga, jonka ennätys on vuonna 2021 syntynyt 71,09.

Suomalaisittain torstaiaamun toinen mielenkiintoinen urheilija on Saga Vanninen, joka jahtaa EM-kullan lisäksi myös Satu Ruotsalaisen yli 30 vuotta vanhaa Suomen ennätystä. Tampereen Pyrinnön urheilija aloitti seitsenottelunsa sijoittumalla oman eränsä toiseksi 100 metrin aitajuoksussa seurakaverinsa Vilma Itälinnan jälkeen.

Vannisen aika 13,50 toi hänelle 1050 pistettä, kun hänen ennakkoon kovin haastajansa Sofie Dokter keräsi vain 985 pistettä. Toukokuun lopulla Itävallan Görtzissä ottelemassaan omassa ennätyssarjassa Vanninen aitoi matkan vain kaksi sadasosaa nopeammin. Alku oli siis nyt lupaava, kun huomoidaan, että Itävallassa hän jäi etenkin kuulantyönnössä ja keihäänheitossa reilusti omasta ennätystasostaan.

Seitsenottelijoiden kisaurakka jatkuu torstain aamusessiossa vielä kello 10.30 alkaen korkeushypyllä. Torstai-iltana ohjelmassa on kuulantyöntö ja 200 metriä.