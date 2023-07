TPS-toppari jatkaa seurassa loppukauden – "Olen tyytyväinen siihen, millainen ryhmä meillä on kasassa"

Turun Palloseura on käyttänyt joukkueeseen huhtikuun puolivälissä liittyneen keskuspuolustaja Yannis Lamgahezin, sopimuksessa olleen loppukauden option. Hän solmi tuolloin TPS:n kanssa elokuun alkuun asti kestävän sopimuksen, johon sisältyi optio loppukaudesta.

Lamgahez siirtyi TPS-paitaan Ranskan viidenneksi korkeimmalla sarjatasolla pelanneen Stade Olympique Chaterraultin joukkueesta. Kuluvalla kaudella Lamgahez on pelannut TPS:n riveissä kymmenen miesten Ykkösen ottelua.

– Tuntuu hyvältä jatkaa loppukausi TPS:ssä. Olen viihtynyt erittäin hyvin joukkueessa ja kaupungissa. Meillä on nyt joukkueen peli lähtenyt kulkemaan vaikean alun jälkeen, ja pyrin omalla panoksellani auttamaan tämän positiivisen vireen ylläpitämisessä, Lamgahez sanoo seuran verkkosivuilla.

TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen on tyytyväinen isokokoisen topparin loppukauden mittaisesta jatkosopimuksesta.

– Yannis on ollut meille erinomainen vahvistus. Hän on pallollisesti taitava toppari, joka hoitaa työnsä kentällä tunnollisesti ja on erinomainen joukkuepelaaja. Hän tuo kokeneena kaverina rutiinia joukkueeseen, Laurikainen luonnehtii tiedotteessa.

Ranskalais-marokkolainen Lamgahez liittyi TPS:n joukkueeseen sarjan alun kynnyksellä, kun tilanne senegalilaistoppari Samba Bengan maahanpääsyn suhteen oli vielä epäselvä.

– Tässä kävi nyt niin hyvin, että saatiin lopulta yhden sijaan kaksi hyvää topparia. Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen siihen, millainen ryhmä meillä on kasassa, Laurikainen sanoo.

TPS on viimeisissä peleissään alkanut löytämään virettään. Se on Ykkösessä voittanut viimeiset kolme otteluaan ja selvinnyt tappioitta viimeiset seitsemän ottelua. Seuraava turkulaisten ottelu on perjantaina, kun TPS saa vastaansa FF Jaron.