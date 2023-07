Jalkapalloilija Luis Suárez Miramontes on kuollut

Jalkapallolegenda Luis Suárez Miramontes kuoli sunnuntaina 88 vuoden iässä. Kuolemasta kerrotaan FC Barcelonan twitter tilillä.

Suárez pelasi aikoinaan sekä FC Barcelonassa että Inter Milanissa ja hän on saanut maailman parhaan pelaajan kultainen pallo -palkinnon. Hän on ainoa Espanjassa syntynyt mies, jolle palkinto on annettu.

Suárez voitti Espanjan korkeimman jalkapallosarja La Ligan kahdesti peräkkäin kausilla 1958–1959 ja 1959–1960 sekä Euroopan mestaruuden vuonna 1964.

Pelaajanuransa jälkeen hän toimi valmentajana, valmentaen muun muassa maan MM-joukkueessa.