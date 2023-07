Korisliigaan noussut Loimaan Bisons löysi pelintekijänsä, kun Devon Goodman liittyy jengiin – "Hän on erittäin kova urheilija"

Viime keväänä koripallon 1.divisioona A:n mestaruuden voittanut ja sitä myöten miesten Korisliigaan noussut Loimaan Bisons on tehnyt ensi kautta koskevan sopimuksen yhdysvaltalaisen pelintekijän Devon Goodmanin kanssa. Kolmannen kautensa ammattilaisena aloittava 183-senttinen pelaaja saapuu saviseudulle Saksasta, jossa hän pelasi viime kauden Pro B -tasolla Dragons Rhoendorfin joukkueessa.

Edeltävä kausi 2021–22 sujui Portugalin pääsarjassa.

Urheilullinen takamies on Bisonsin päävalmentajan Juri Heinämäen mieleen.

– Devon on erittäin kova urheilija, jolla on kyky päästä kolmen sekunnin alueelle ja tehdä oikeita valintoja. Hän on aktiivinen koko kentän puolustaja joka tulee määrittämään paljon meidän prässipelaamistamme.

– Hän harjoitteli koko viime kauden Tuomas Iisalon valmentaman Telekom Baskets Bonnin mukana ja keskustelu Tuomaksen kanssa vakuutti minut Devonin kyvyistä, Heinämäki avaa Bisonsin tiedotteessa.

Bisonsin joukkueen rakennusprosessi paluukaudelle pääsarjaan on hyvässä vauhdissa. Goodmanin lisäksi joukkueella on sopimukset DeVante Brooksin, Vesa Heinosen, Eemeli Hollon, Aapeli Syrjämäen, Emil Uotilan ja Elmo Eräkankaan kanssa.