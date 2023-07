SalPa saa kovan vahvistuksen, kun viime kaudella TPS:lle maaleja iskenyt hyökkääjä siirtyy kasvattajaseuraansa

Ykkösessä pitkässä voitottomassa putkessa tarpova SalPa saa tutun vahvistuksen, kun seuran oma kasvatti Olli Jakonen siirtyy loppukauden lainasopimuksella Saloon. 23-vuotias hyökkääjä iski viime vuonna Ykkösessä TPS:n paidassa yhdeksän maalia ja allekirjoitti talvella kaksivuotisen sopimuksen Interin kanssa.

Pääsarjadebyytti on kuitenkin jäänyt tekemättä, eikä Jakonen ole mahtunut kertaakaan edes penkille liigapeleissä.

– Ollilla on takana vaikea talvi, paljon erilaisia vammoja ja sairastumisia, ollut vähäsen pelituntuman hakemista ja hän on jäänyt vähille peliminuuteille edustusjoukkueessa. Hän on toki pelannut reservien mukana, mutta tämä on hyvä mahdollisuus näyttää osaamistaan Ykkösessä, Interin päävalmentaja Jarkko Wiss toteaa seuran tiedotteessa.

Jakosta ei nähdä SalPa-paidassa vielä keskiviikon Suomen cupin puolivälieräottelussa Honkaa vastaan, sillä hän on pelannut jo aiemmin tällä kaudella cupia Interin paidassa.

Edellisen kerran Jakonen on pelannut SalPassa kaudella 2020 Kakkosessa, jolloin maaleja syntyi kymmenen. Hän pääsee ensimmäistä kertaa urallaan samaan joukkueeseen isoveljensä Oskari Jakosen kanssa.

Interin pukukopista lähti jo heinäkuun toinen pelaaja, kun eilen julkistettiin Elias Mastokankaan siirto Hakaan.