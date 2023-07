Eeva Karppinen palaa kansainvälisiin soutukisoihin viikonloppuna Sveitsissä – Suomen joukkueessa mukana kolme turkulaisurheilijaa

Suomen viime vuosien menestynein naissoutaja Eeva Karppinen palaa lähes vuoden tauon jälkeen kansainvälisiin kisoihin. Erittäin lähellä paikkaa Tokion olympialaisiin ollut kokenut 36-vuotias Nesteen Soutajia edustava turkulainen on mukana viikonloppuna Sveitsin Luzernissa kisattavassa maailmancupin kolmannessa osakilpailussa naisten yksikössä.

– En ollut tänä keväänä ulkomaan leireillä ja päätin avata maailmancupin kauden vasta nyt, kun on enemmän avovesiharjoittelua takana. Vesille pääsin soutamaan vasta huhtikuun alussa, kun jäät lähtivät Turussa, Karppinen kertoo melonta- ja soutuliiton tiedotteessa.

Kahden lapsen äiti on valmistautunut kansainvälisen kauden avaukseen suunnitelmien mukaan.

– Olen rakentanut kestävyystasot vuosien aikana hyvään kuntoon, joten viime viikkoina vesillä olen voinut keskittyä tekemään niin kilpailuvauhtisia vetoja kuin peruskuntolenkkejä, Karppinen toteaa.

Karppinen saa Sveitsiin tuttua seuraa, sillä Suomen joukkueessa on mukana hänen avopuolisonsa Kasper Hirvilampi, joka kilpailee miesten kevyessä yksikössä. Serkku Olli-Pekka Karppinen ja Joel Naukkarinen mittelevät paremmuudestaan miesten yksikössä, jossa molemmat hamuavat paikkaa Pariisin olympialaisiin.

Suomen viides soutaja on naisten kevyessä yksikössä mukana oleva Aura Forsberg.

Luzernin mc-viikonlopun taso on kova, sillä maailman kärkisoutajat hamuavat paikkoja Belgradissa syyskuun alussa järjestettäviin MM-kisoihin. Niissä on puolestaan jo jaossa iso liuta edustuspaikkoja olympialaisiin.

Sveitsissä alkuerät soudetaan poikkeuksellisesti aika-ajoina.

– Se on vähän harmillista, koska Luzern on hienoimpia kisapaikkoja ja normaali kisa vierekkäin olisi toivottavaa. Mutta World Rowing (kilpasoudun kattojärjestö) haluaa kokeilla mallin toimivuutta aika ajoin, koska sääntöjen mukaan sitä voidaan käyttää epäreiluissa sääolosuhteissa. Systeemi on kaikille kuitenkin sama, olympiasoudun valmennuspäällikkö Ilona Hiltunen kertoo.