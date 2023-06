Omistajamuutokset veivät Susanna Tapanilta ja muilta suomalaispelaajilta tulevan kauden pelipaikat

RNK:n viime kaudella ringeten SM-kultaan johdattaneen Susanna Tapanin siirtyminen jääkiekkoammattilaiseksi koki perjantaina kolauksen. Tapanin oli määrä siirtyä tulevaksi kaudeksi pohjoisamerikkalaisessa ammattilaissarja PHF:ssä pelaavan Metropolitan Rivetersin organisaatioon, mutta kaikkien sarjan pelaajien sopimukset on tiettävästi purettu omistajamuutosten myötä. Asiasta uutisoineen yhdysvaltalaismedia The Athleticin mukaan sijoitusyhtiöt Billie Jean King Enterprises ja The Mark Walter Group ostivat PHF:n. Sijoitusyhtiöt ovat rahoittaneet jo aiemmin PHF:n tavoin jääkiekkoammattilaisuutta edistänyttä PWHPA-sarjaa, ja yhtiöiden tarkoituksena on luoda vuoden 2024 tammikuussa alkava naisten yhtenäinen huippusarja.

Tapanin lisäksi suomalaisista sopimuksettomaan tilaan jäivät niin ikään Rivetersiin hankittu Noora Räty, Minttu Tuominen ja Anna Kilponen. Rivetersin valmennuksessa on vaikuttanut Venla Hovi, jonka tulevaisuudesta ei ole vielä tietoa. Pelaajat saavat tiettävästi sopimuksien purusta kertakorvauksen ja ovat etulyöntiasemassa, kun uusia joukkueita aletaan rakentamaan.

Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

